إعلان

وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة تعزيز التعاون في المجالات القضائية

كتب : مصراوي

10:04 م 01/02/2026

وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة تعزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل اليوم الأحد، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير أغوستينو باليز سفير دولة إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير، مُشيدًا بعمق وتميز العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث عدة موضوعات من شأنها تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

من جانبه أبدى السفير سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

اقرأ أيضًا:
انتقام مُر في بيت العيلة .. حكاية "الحاجة أرزاق" تشعل الثأر بين الإخوة في الجيزة

غرام تذبح طفليها في لحظة ندم انتقاما من زوجها.. جريمة مرعبة تهز الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير العدل السفير الإيطالي عدنان فنجري أغوستينو باليز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

"مين قال بـ60 مليون".. أشرف نصار يرد مندهشا على صفقة الأهلي الجديدة
لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
زووم

"عمرو دياب مش مطرب وشيرين مغنية شعبية".. القصة الكاملة لأزمة الموسيقار
بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
أخبار و تقارير

بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"