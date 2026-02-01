كتب- محمود الشوربجي:

استقبل اليوم الأحد، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير أغوستينو باليز سفير دولة إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير، مُشيدًا بعمق وتميز العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث عدة موضوعات من شأنها تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

من جانبه أبدى السفير سعادته باللقاء، مُشيداً بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

