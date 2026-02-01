إعلان

الشيخ رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان عرض مغفرة عظيم

كتب : محمد قادوس

06:34 م 01/02/2026

الشيخ رمضان عبدالمعز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن أول درس ينبغي أن نستقبل به ليلة النصف من شعبان هو الانتباه إلى عِظم الفرصة وعدم التفريط فيها، واصفًا هذه الليلة بأنها عرض إلهي للمغفرة، حيث يغفر الله سبحانه وتعالى الذنوب كلها، موضحًا أن المطلوب من العبد في هذه الليلة ليس مستحيلًا، وإنما أن يكون موحّدًا لله، متسامحًا مع الناس، بعيدًا عن الشحناء والخصام.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"،المذاع على قناة "dmc"، أن النبي صلى الله عليه وسلم حثّ على هذا المعنى في حديثه الشريف حين قال: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم»، مبيّنًا أن الصحابة تعجبوا وسألوا: ومن أبو ضمضم؟ فذكر أن أبا ضمضم كان إذا أصبح قال: “اللهم إني وهبت نفسي لك، ووهبت عرضي”، فلا يشتم من شتمه، ولا يخاصم أحدًا، ولا يحمل في قلبه حقدًا أو ضغينة.

وأشار إلى الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حين كان الصحابة جلوسًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»، فدخل رجل بسيط الهيئة، يتقاطر ماء الوضوء من لحيته، واضعًا نعله تحت إبطه، وتكرر الأمر في اليوم الثاني والثالث، فكان الرجل نفسه هو الذي بشّره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة.

وتابع الشيخ أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تتبع هذا الرجل ليعرف سرّ عمله، فأقام عنده ثلاث ليالٍ يراقب عبادته، فلم يجده كثير قيام ليل ولا زائدًا عن الفرائض، حتى كاد يحتقر عمله، فلما سأله عن سرّ بشارة النبي له بالجنة، قال الرجل: “والله ما أزيد على ما رأيت، غير أني أوِي إلى فراشي كل ليلة وليس في قلبي شيء على أحد”.

وشدد الشيخ رمضان عبدالمعز على أن هذا هو مفتاح المغفرة والفوز، أن ينام الإنسان وليس في قلبه غِلّ ولا حقد ولا كراهية لأحد، مؤكدًا أن التسامح ليس ضعفًا، بل قوة إيمانية عظيمة، وأن اختلاف الآراء والنقد لا ينبغي أن يفسد القلوب، فلكل إنسان حقه في رأيه، ولا يُجبر أحد على محبة أحد، داعيًا إلى التعاون فيما نتفق عليه، واحترام الخلاف فيما نختلف فيه.

وأكد على أن التسامح ممكن وليس مستحيلًا، وأن من استطاع أن يلقى الله بقلب سليم، فقد فاز بعرض المغفرة في ليلة النصف من شعبان، وفاز بما هو أعظم من ذلك، وهو رضا الله سبحانه وتعالى.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم
زووم

عمرو سعد يعلن اعتزاله الدراما التليفزيونية بعد عرض مسلسله القادم
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر
أخبار السيارات

وكالة أمريكية: تحسن القدرة الشرائية يحدث طفرة بمبيعات السيارات في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"