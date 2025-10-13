أمين الفتوى حقٍّ الأبناء على الوالد في التعليم أوجب من النفقة المادية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص يقول فيه: «ما حكم الدين في شخص أنجب بنتين ولم يُدخلْهما المدرسة حتى بلغتا 11 و13 سنة؟ هل هذا حلال أم حرام؟».

وأوضح «وسام»، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن ديننا الحنيف حثّ على طلب العلم ولم يُفرّق بين الذكر والأنثى، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «النساء شقائق الرجال»، مؤكدًا أن العلم أساس عمارة الأرض، ولا تكون عمارتها بالجهل أو بالهوى.

وأضاف أن «طلب العلم حق» بل واجب على كل إنسان، مسلمًا كان أو غير مسلم، لأنه وسيلة لفهم الحياة والعقيدة والعلاقات الإنسانية، مبينًا أن منع البنات من التعليم سلوك نابع من فهم خاطئ للدين، وتبنّته بعض الجماعات المتشددة التي حصرت دور المرأة في الزواج والإنجاب فقط.

وأكد أمين الفتوى أن تعليم الأبناء من الواجبات الشرعية على الآباء، مشيرًا إلى أن ولي الأمر له الحق في معاقبة من يمنع أبناءه من التعليم، لأنه فرّط فيمن يعول، وحرمهم من حقٍّ هو أوجب من النفقة المادية نفسها.

وشبّه ذلك بمن يمتنع عن تطعيم أولاده، فيتعرّض للتنبيه والمساءلة، قائلًا: «إذا كانت الدولة تتابع من يفرّط في صحة أولاده، فمن باب أولى أن تتابع من يحرمهم من التعليم، لأن هذا يُفسد حياتهم ومستقبلهم».

وقال: «يُعدّ حرامًا على الأب أن يمنع أولاده من التعليم، لأن في ذلك ظلمًا بيّنًا ومخالفة صريحة لتعاليم الإسلام».

