تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص من محافظة البحيرة، حول جواز أداء الطواف أو السعي بعدد أقل من سبعة أشواط بسبب كبر السن، موضحًا أنه يبلغ من العمر 71 عامًا، وأنه فى طواف الوداع عام 2009، لم يتمكن من أداء سوى شوط واحد بسبب شدة الزحام، متسائلًا عن الحكم الشرعي فى ذلك.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الطواف والسعي لهما عدد محدد شرعًا، وهو سبعة أشواط، ولا يجوز إنقاص هذا العدد بحجة كبر السن أو المشقة، لأن الشريعة راعت أحوال كبار السن والمرضى، ووفرت لهم وسائل تُعينهم على أداء النسك كاملًا دون نقص.

وأكد أن من لا يستطيع الطواف أو السعى على قدميه يمكنه أن يطوف على كرسى متحرك، أو باستخدام العربات الكهربائية المخصصة لذلك، سواء فى الطواف أو السعى، وهو أمر جائز شرعًا، ويحقق المقصود من العبادة دون إخلال بعدد الأشواط، مشيرًا إلى أن هذا معمول به الآن ومتاح لكبار السن والمرضى.

وأشار أمين الفتوى إلى أن النقص في عدد الأشواط لا يصح، لأن الركن أو الواجب لا يُجزئ إلا بأدائه كاملًا، موضحًا أن وجود المشقة لا يُسقط العدد، وإنما تُخفف المشقة باستخدام الوسائل المتاحة، كما هو الحال مع من لا يستطيع المشي خطوة واحدة ويتم الطواف به سبعة أشواط كاملة.

