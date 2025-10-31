إعلان

أؤجر سيارتي وأحصل على دخل شهري فهل عليه زكاة؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

09:00 م 31/10/2025

تعبيرية

عندي سيارة أحصل من خلال تأجيرها على دخل شهري، فهل عليها زكاة؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إن الأموال المتخذة للنماء والاستغلال (مثل كل ما هو مُعد للتأجير، أو بيع ما يحصل من إنتاجه) لا تجب الزكاة في عينها؛ لأنها غير مُعَدَّة للتجارة، ولا تنطبق عليها شروط وجوب الزكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في غلَّتها إذا بلغت نصابًا (قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، وفاض هذا النصاب عن الحاجة الأصلية، وحال عليها الحول الهجري، فتجب فيها حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%.

