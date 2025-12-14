إعلان

ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:07 م 14/12/2025

حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة

ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يجوز سداد دين الغارم من مصرف "الغارمين" وهو أحد مصارف الزكاة، ويكون ذلك بتمليكِه المال ليسدَّ دَيْنَه، أو من باب الصدقات والهبات وتفريج الكربة عن المسلمين.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما ورد في الحديث: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

سداد دين الغارم أموال الزكاة

