أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة من بني سويف قالت فيه: ابني كان تعبان لمدة 18 سنة وكشفنا عليه عند دكاترة كتير وما كانش فيه فايدة، وبعد كده عرفنا راجل قرأ عليه قرآن فقط، والولد شاف رؤية في المنام إن في حد قال له انت خلاص خفيت، فهل اللي عملته ده صح ولا أنا كده غلط؟.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن ما تم في هذه الحالة صحيح طالما أن الأمر اقتصر على قراءة القرآن الكريم فقط، مؤكدًا أن القرآن شفاء، وأن الرقية الشرعية الواضحة بآيات من كتاب الله لا حرج فيها، بل هي أمر مشروع ومأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أمين الفتوى، أن الفارق الأساسي هنا هو عدم الذهاب إلى دجالين أو مشعوذين يضحكون على الناس، مشيرًا إلى أن الشخص الذي قرأ على المريض كان من أهل الصلاح، وقرأ آيات الرقية دون تمتمة أو أفعال غامضة أو كلمات غير مفهومة، وإنما قرأ آيات مباركة من القرآن الكريم بشكل واضح.

وأكد أمين الفتوى أن الرقية ليست حكرًا على أحد، موضحًا أن الإنسان يستطيع أن يرقي نفسه وأهل بيته في المنزل، بأن يقرأ القرآن ويمسح به على جسده أو على المريض، لافتًا إلى أن هذا باب من أبواب اليقين والتوكل على الله، وليس فيه أي مخالفة

واشار إلى ما ذكره الإمام ابن القيم، حين قال إنه ظل عشرين عامًا كلما أصابته الحمى قرأ فاتحة الكتاب ومسح بها بدنه فيُشفى، مؤكدًا أن هذا هو الفهم الصحيح للرقية، مع التحذير الشديد من أبواب الدجل الكثيرة في هذا الباب، والتنبيه إلى ضرورة التفرقة بين الرقية الشرعية المشروعة، والدجل والشعوذة المحرمة.

