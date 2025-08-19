هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الكلام أثناء الوضوء، مؤكدًا أن «الكلام لا يبطل الوضوء ولا يسقط ثوابه، لكن الأكمل أن ينشغل المسلم بذكر الله أثناء وضوئه».

وأضاف عثمان خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الوضوء عبادة عظيمة وليس مجرد طهارة مادية، بل هو طهارة روحية تكفّر الذنوب، مستشهدًا بقول النبي ﷺ أن الخطايا تتساقط مع ماء الوضوء حتى تخرج من تحت الأشفار.

وأوضح أن الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا بنقل صفة وضوء النبي ﷺ، وروى أكثر من أحد عشر صحابيًا كيفية وضوئه، مشيرًا إلى أن سيدنا أبا هريرة كان يمر على الناس وهم يتوضؤون فينصحهم قائلاً: «ويل للأعقاب من النار»، في إشارة إلى أهمية إتمام الوضوء وإتقانه.

وبيّن أن الأحاديث الضعيفة التي وردت بذكر أدعية عند غسل الأعضاء، مثل: «اللهم بيّض وجهي» عند غسل الوجه، لا يترتب على العمل بها ضرر، لأنها من باب الذكر والدعاء، غير أن المسلم ينبغي أن يلتزم بالسنة الصحيحة ويؤدي وضوءه بخشوع.

وأكد أن الكلام المباح أثناء الوضوء لا يبطله، لكنه ينقص من كماله، والأفضل أن يشرع المسلم في وضوئه باسم الله، ويؤديه بروية وإتقان حتى ينال بركته .

