إعلان

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب

07:34 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الكلام أثناء الوضوء، مؤكدًا أن «الكلام لا يبطل الوضوء ولا يسقط ثوابه، لكن الأكمل أن ينشغل المسلم بذكر الله أثناء وضوئه».

وأضاف عثمان خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الوضوء عبادة عظيمة وليس مجرد طهارة مادية، بل هو طهارة روحية تكفّر الذنوب، مستشهدًا بقول النبي ﷺ أن الخطايا تتساقط مع ماء الوضوء حتى تخرج من تحت الأشفار.

وأوضح أن الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا بنقل صفة وضوء النبي ﷺ، وروى أكثر من أحد عشر صحابيًا كيفية وضوئه، مشيرًا إلى أن سيدنا أبا هريرة كان يمر على الناس وهم يتوضؤون فينصحهم قائلاً: «ويل للأعقاب من النار»، في إشارة إلى أهمية إتمام الوضوء وإتقانه.

وبيّن أن الأحاديث الضعيفة التي وردت بذكر أدعية عند غسل الأعضاء، مثل: «اللهم بيّض وجهي» عند غسل الوجه، لا يترتب على العمل بها ضرر، لأنها من باب الذكر والدعاء، غير أن المسلم ينبغي أن يلتزم بالسنة الصحيحة ويؤدي وضوءه بخشوع.

وأكد أن الكلام المباح أثناء الوضوء لا يبطله، لكنه ينقص من كماله، والأفضل أن يشرع المسلم في وضوئه باسم الله، ويؤديه بروية وإتقان حتى ينال بركته .

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

عويضة عثمان الكلام أثناء الوضوء الوضوء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. وزارة الإسكان تكشف أسباب وكواليس قرار سحب أرض الزمالك