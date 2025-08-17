كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول: هل من حق الزوج منع زوجته من زيارة أهلها، وهل لو رفضت أمره بالمصنع تعد آثمة؟

في رد حاسم، أكد أمين الفتوى أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، لأن هذا الفعل يعد من قطع صلة الرحم وعقوقًا للوالدين، وهو إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى.

وأوضح فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الزوجة لا ينبغي أن تطيع زوجها في هذا المنع، بل عليها أن تناقشه وتحدثه في الأمر حتى ينصلح الحال.

ونصح أمين الفتوى بأنه وفي حال استمرار رفض الزوج، يمكن الاستعانة بأحد من أهلها للتدخل وتوضيح خطورة الأمر، لما فيه من مخالفة شرعية وضرر على العلاقة الأسرية.