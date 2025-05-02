اتفقنا على الزواج مدة معينة وتقييم التجربة بالاستمرار أو الطلاق.. فما رأي الشرع؟.. عالم أزهري يجيب

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول فى رسالته: تم الاتفاق بينى وبين زوجتى على أن نتزوج مدة معينة فإن توافقنا فى كل شئ استمر الزواج وإن لم نتآلف، ونتوافق كان الطلاق (part time) فهل هذا صحيح؟.

وفي رده، أوضح العالم الأزهري الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إنه إذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لما يقتضيه عقد الزواج ومقصوده كان هذا الشرط باطلا ولا يقتصر البطلان على الشرط وحده بل يمتد ليكون العقد أيضا باطلا.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ومحل الفتوى التي عليها مدار الإفتاء يتنافى والمقصود من عقد الزواج حيث إن عقد الزواج مؤبد، وهذا الشرط بجعله مؤقتا فيكون هذا الشرط والعقد معه باطلين، قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم بجامع التأقيت في كل.

وختم عضو لجنة الفتوى بالأزهر فتواه ناصحا: ألا فليتق الله الزوجان، وأن يتزوجا على النحو المشروع، وألا يتخذوا آيات الله هزوا ويتخذون الزواج محلا للتجربة والاختبار! لأن الزواج ليس مادة كميائية تخضع للتجربة المعمليه فهو أسمى من ذلك.. والله أعلم.

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