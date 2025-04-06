طلقت زوجتي قبل الدخول مرتين ثم طلقتها بعد الدخول فماذا أفعل؟.. عالم أزهري يجيب

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: طلقت زوجتي قبل الدخول مرتين ثم عقدت عليها ودخلت بها ثم طلقتها بعد الدخول فهل تعتبر الطلقة بعد الدخول أولى أم طلقة ثالثة؟.

في رده، كشف لاشين عن الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: إن المولى عز وجل أو الشرع الإسلامي بصفة عامة جعل الطلاق بيد الرجل لما له من آثار سلبية مدمرة حيث يعود بالخراب على البيوت فيحتاج إلى عقل حكيم وفكر رصين أثناء استعماله ويحتاج أيضًا إلى النظر في المآلات وعواقب الأمور ومستقبلها كل ذلك من الأسباب التي جعل الشرع الطلاق بيد الرجل دون المراة ما لم يفوضها بذلك.

وبخصوص واقعه السؤال يقول لاشين: إذا طلق الرجل زوجته طلقة قبل الدخول أو طلقها بعده ولم يراجعها في العدة ثم عقد عليها دون أن تتزوج غيره فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف بين العلماء قال ابن قدامه رحمه الله

(وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه بينونة كبرى ثم تزوجها لم يخلُ من ثلاثة أحوال:

أحدها أن يطلقها ثلاثا ونكحت غيره ثم دخل بها وأصابها وطلقها أي الثاني فتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم حكى الإجماع ابن المنذر.

الثاني إن يطلقها دون الثلاث ثم تعود اليه برجعة أو نكاح جديد قبل زواج بآخر فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه.

والثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الاول فعن احمد فيها روايتان، إحداهما ترجع إليه على ما بقي من طلاقها وهذا قول الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وابي هريره وروي ذلك عن زيد وعبد الله ابن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن ابي ليلى والشافعي واسحاق وابو عبيده وابو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر

والرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وابي حنيفه وابي يوسف)- يراجع المغني الجزء السابع صفحه 389.

وبناء على ما سبق، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا للسائل: إن الطلقة التي حدثت منك لزوجك بعد الدخول تعتبر طلقة ثالثة وليست طلقة أولى أي لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر غيرك.. والله أعلم.

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