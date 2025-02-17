هل يجب إعادة الأذان إذا انقطعت الكهرباء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن إعادة الأذان إذا انقطعت الكهرباء، وهل يجب إعادته لإعلام الناس في تلك الحالة.

في بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال تعذر الأذان لسبب ما، مثل انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة أخرى، فإنه يجوز إعادة الأذان بشرط أن يكون الفاصل بين الوقتين قصيرًا، لا يتعدى بضع دقائق، فيجوز إعادة الأذان والإقامة، ولا حرج في ذلك.

وأضاف كمال، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين: "في حالة انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، مثل ساعة أو أكثر، أو إذا كان وقت الصلاة التالية قد اقترب، فإن إعادة الأذان بعد مرور وقت طويل قد يسبب إرباكًا للمصلين، وفي هذه الحالة، يفضل الاكتفاء بالإقامة، لأن الأذان لا يجوز أن يكرر بعد الوقت المحدد للصلاة".



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