هل قول الرجل لزوجته "أنت طالئ" لا يوقع الطلاق؟.. علي جمعة يجيب

كتب - علي شبل:

هل قول الرجل لزوجته "أنت طالئ" لا يوقع الطلاق؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وأجاب عنه، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح فضيلة المفتي الأسبق 6 مبادئ شرعية تضبط الحكم في تلك المسألة وهي:

1- من المقرر شرعا أن الأصل في الأبضاع هو الاحتياط.

2- لفظ "طالئ" بدلا من "طالق" كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر: يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق.

3- الطلاق الشرعي لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه؛ كإشارة الأصم والكتابة، فلو نواه بقلبه مِن غير لفظ لم يقع.

4- إذا أُبدلت الطاء في لفظ الطلاق تاءً مثناة "أنت تالق" لم يقع الطلاق إلا بالنية.

5- العبرة في الطلاق بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد والمعاني.

6- الفتوى بالأخف ليست بالضرورة من التساهل في الفتوى؛ لأن هذا الأخف قد يكون هو المترجِّح لدى المفتي، أو هو الأليق بحال المستفتي.

وفي خلاصة فتواه، عبر موقعه الرسمي، ختم جمعة، مؤكداً أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن يُنطَقَ "طالئ" بدلا من طالق كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر، يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق، وأن الفتوى بهذا القول ليست مخترعة ولا مصادمة للنصوص، بل هي مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعًا وتنظيرًا، وأن الإفتاء بهذا الاختيار فيه مراعاة لأحوال الناس والزمان، وفيه تحقيق لمصلحة بقاء الزوجية قائمة، بما يستتبعها من الحفاظ على كيان الأسرة في زمن تَهَدَّد فيه بقاء الأسرة، واتجه بالإنسانية إلى الفردانية.

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