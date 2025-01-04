محمد على يوضح لماذا أهل الكهف كانت مفتحة عيونهم ؟

كتب-محمد قادوس:

لماذا أهل الكهف كانت مفتحة عيونهم ؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن قصة أصحاب الكهف من أعجب قصص القرآن الكريم وأكثرها تشويقًا، والحق أنها وبقية قصص تلك السورة فيها الكثير من أنواع الإعجاز التاريخي والعلمي , والبياني.

واستشهد الداعية بقول الله-تعالى- في سورة الكهف" وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ، وَنُقَلّبُهُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْلّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً".

وأضاف علي في رده لمصراوي: ذكر فريق من المفسرين أن سبب ذلك هو بقاء عيونهم مفتحة، وأن تعرضها للهواء هكذا أبقى لها !! ذهب إلى ذلك ابن كثير وتفسير الجلالين وصاحب التحرير والتنوير وغيرهم.

قال البغوي في تفسيره: وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الرُّعْبَ كَانَ لِمَاذَا؟ قِيلَ: مِنْ وَحْشَةِ الْمَكَانِ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: لِأَنَّ أَعْيُنَهُمْ كَانَتْ مُفَتَّحَةً كَالْمُسْتَيْقِظِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَهُمْ نِيَامٌ، وَقِيلَ: لِكَثْرَةِ شُعُورِهِمْ وطول أظفارهم، ولتقبلهم مِنْ غَيْرِ حِسٍّ وَلَا إِشْعَارٍ. وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَعَهُمْ بِالرُّعْبِ؛ لِئَلَّا يَرَاهُمْ أَحَدٌ. اهــ.

والخلاصة في ذلك قال الداعية فيها أن الله عز وجل بعد أن أنام أصحاب الكهف كل هذا المدة جعل أعينهم مفتوحة للحفاظ على أنسجتها وعدم حدوث جفاف؛ وكذا للحفاظ عليهم حتى يبلغ الكتاب أجله، كما جعلهم يتقلبون إلى اليمين واليسار من أجل الحفاظ على أجسادهم من التأكل والذي يطلق عليها ( قرح الفراش).

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