كشف الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تأجيل الإنجاب في بداية الزواج، وذلك رداً على سؤال تلقاه من سيدة تقول: «أنا لسه متزوجة واتفقنا أنا وزوجي نأجل الإنجاب لحد ما ظروفنا المادية تتحسن شوية، فهل علينا إثم؟».

وفي رده، أوضح اليداك أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر الإنسان بالزواج، جعل في بدايته تحقيق السكن والمودة بين الزوجين، مشيرًا إلى أن الأصل في الزواج أن يسكن الرجل إلى المرأة وأن تسكن المرأة إلى زوجها، فإذا تحقق هذا السكن فقد تحقق مقصد عظيم من مقاصد الزواج.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذه المشروعية تكتمل بأن يُرزق الإنسان بالأطفال ويقوم بتربيتهم تربية حسنة ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وبين أن توقيت الإنجاب وطريقته يختلف من أسرة إلى أخرى، ومن زوجين إلى آخرين، حيث قد تكون ظروف الحياة في بداية الزواج غير مستقرة أو غير مكتملة.

وأكد أنه لا مانع شرعًا من تأجيل الإنجاب لفترة مؤقتة حتى تستقر الأمور وتكتمل متطلبات الحياة الزوجية، بشرط أن يكون ذلك باتفاق بين الزوجين، وأن يكون الهدف منه حسن تربية الأبناء وليس الامتناع عن الإنجاب بشكل دائم.

