حكم من رضع من زوجة عمه؟.. محمد علي يوضح

كتب-محمد قادوس:

حكم من رضع من زوجة عمه؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده إذا رضع شخص من زوجة عمه، فإنه يصبح ابناً لهما من الرضاعة، وبالتالي لا يجوز له الزواج من بناته.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

وأوضح الداعية أن من رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.

وبناء عليه، أكد علي لمن رضع من زوجة عمه صار أخا لبنات وأولاد عمه، ولا يجوز له الزواج من بنات عمه.

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