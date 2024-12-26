محمد علي يوضح حكم المسح على الشراب عند الوضوء

كتب-محمد قادوس:





حكم المسح على الشراب عند الوضوء؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أنه ثبت في السنة بالمسح على الخفين، وقد ألحق بهما جمهور العلماء: الجوربين ( الشراب ).



وقد ورد المسح على الجوربين عن الصحابة. قال ابن المنذر: ” رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَبِلَالٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ".







وقال ابن قدامة: ” الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إجْمَاعًا ” انتهى من المغني.



وأضاف علي في رده لمصراوي: من أجاز المسح على الجوربين من العلماء: اشترط للمسح عليهما أن يكونا ثخينين، يمكن متابعة المشي فيهما، لأن حكم الجورب حكم الخف، والخف لا يكون إلا صفيقاً، ولا يمكن للجورب أن يُنَزَّل منزلة الخف، إلاَّ إذا كان مثله.



ومن العلماء من أجاز المسح على الجوربين مطلقاً. قال النووي: ” وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وَدَاوُد “. انتهى من “المجموع شرح المهذب”



وأوضح الداعية، أن الحاصل أن المسألة بها خلاف، مشيراً أن الذي عليه جمهور الفقهاء المنع من المسح على الجوارب الشفافة، وأن الجواز مقيد بالجوارب الصفيقة، لكن يجوز الأخذ بقول من قال بجواز المسح على الجوربين الخفيفين، لأن القاعدة تقول: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.

والله أعلم.





