الإفتاء توضح حكم إضافة الطفل المكفول لنظام تأمين صحي خاص

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إضافة الطفل المكفول لنظام تأمين صحي خاص، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن إضافة الطفل المكفول لنظام التأمين الصِّحِّي الخاصِّ بالأسرة الكافلة يُعدُّ من أوجُهِ الكفالةِ التي يُثابُ الكافلُ عليها شرعًا، ويَنالُ بها عظيمَ الثواب وواسِعَ العطاء مِن المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ، إذ هو وسيلةٌ لتطبيبه وعلاجه.

وأضافت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220].. بالإضافة إلى أنه وسيلةٌ لتحقيق ما اشترطه المُشَرِّع المصري من ضرورة توفير الرعاية الصحية للطفل المكفول.

اقرأ أيضًا:

النبرة النادرة.. سر مقاطع القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي التي تصدرت موقع"إكس"



