أقل كفارة 300 جنيه.. أمين الفتوى يحذر من النذر بأمور لا تستطيع فعلها

كـتب- علي شبل:

حذر الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من النذر بأشياء لا يستطيع الشخص الوفاء بها، مؤكدا أنه إذا نذر الشخص شيئًا ولم يستطع الوفاء به، فإن الأمر يتطلب كفارة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس": "الكفارة في هذه الحالة تُعتبر مشابهة لكفارة اليمين، فالنذر كاليمين، والكفارة هي نفسها في الحالتين".

وأضاف عبدالسلام: "على من نذر شيئًا ولم يستطع القيام به، أن يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، ومن لم يجد، فعليه صيام ثلاثة أيام، ويجب أن نكون واقعيين عند تقدير مقدار الكفارة، فعلى سبيل المثال، يُقدر إطعام عشرة مساكين بحوالي 300 جنيه كحد أدنى، وذلك بناءً على ما هو مناسب لحالة الفقير".

وتابع: "الناس في بعض الأحيان قد يحملون أنفسهم أعباءً لا يطيقونها عند النذر، فعلى سبيل المثال، قد يقول أحدهم: 'نذرت أن أصوم يوم الاثنين والخميس مدى الحياة'، وبالرغم من نية الشخص الطيبة، فإنه قد يجد صعوبة في الوفاء بهذا النذر بعد فترة."

وأضاف: "في حالة عدم القدرة على الوفاء، نقول له: إذا كنت غير قادر على الاستمرار في النذر، فإنه يجب عليك كفارة اليمين، فعليك بتقدير ما يمكنك فعله بما يتناسب مع قدرتك، وأن تتذكر أن الكفارة تهدف إلى تحقيق الرحمة والتعويض عن عدم الوفاء بالنذر."

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء، مشددا على أهمية التفكير الجيد قبل اتخاذ النذر، قائلًا: "يجب على الفرد أن يزن قدراته قبل أن ينذر، حتى لا يضع نفسه في موقف قد يضطره إلى الكفارة في المستقبل".

حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟

كان الجمهورية الدكتور نظير عياد، أوضح حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله، مؤكدا أنه لا يجب شيء على من علَّق النذر على المشيئة بأن قال: نذرت لله ذبح شاة إن شاء الله، ما دام قد وصل الاستثناءَ بالنذر، كما اشترط الحنفية والحنابلة، أو قصد محضَ التعليق لا غيرَهُ كما قال الشافعية.

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: فإن قصد بقوله: "إن شاء الله" التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء، أو أطلق، فإنه يصحُّ نذره، ويلزمه الوفاء به.

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