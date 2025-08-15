ما الذي يجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة من الزمن؟.. الإفتاء توضح

ما الذي يجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة من ا

ما الذي يجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة من الزمن؟. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، وهي فرضٌ على كلّ مسلم ومسلمة، ومَن فاته أداء الصلاة لفترة طويلة وجب عليه أن يَقْضِيَ ما فاته منها.

وأوضحت اللجنة أن أيسر طريقة لذلك أن يُصَلِّيَ مع كل وقت حاضر وقتًا أو أكثر ممَّا فاته حتى يقضيَ ما عليه من الصلوات الفائتة.

هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟

وفي السياق نفسه، كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، كشف عن حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت، قائلًا إنه يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر.

وأضاف علام، في فتواه السابقة، أنه لا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.

