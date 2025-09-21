مصيفك في فايد.. 20 صورة لـ أرخص 3 أماكن ساحرة

مصيفك في شرم الشيخ.. أرخص 5 أماكن للإقامة

كتب – سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في فايد، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 3 أماكن للإقامة في فايد، وفقا لموقع "بوكينج".

شاليه بقرية البروفاج 1 فايد مصر

يقع مكان إقامة "شاليه بقرية البروفاج 1 فايد مصر" في فايد ويوفر حديقة وتراس وبار. توفر هذه الشقة أيضاً مسبحاً خاصاً.

توفر هذه الشقة إمكانية الوصول إلى شرفة مع إطلالات على الحديقة.

وتتوفر (2) غرفة نوم، ومطبخ مجهز بالكامل، وجهاز تكييف، يوجد تلفزيون بشاشة مسطحة.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 76 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 624 جنيها.

Fanara Apartments Armed Forces

يقع مكان إقامة "Fanara Apartments Armed Forces" في فايد، يمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.

تضم بعض الوحدات تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومطبخاً مجهزاً بالكامل مع ثلاجة، وحمّاماً خاصاً مزوداً بحوض استحمام أو دش ولوازم استحمام مجاناً.

يوجد في مكان إقامة "Fanara Apartments Armed Forces" مطعم يقدّم أطباقاً محلية.

يوفر مكان إقامة "Fanara Apartments Armed Forces" تراس ومنطقة شاطئ خاص، بالإضافة إلى حديقة.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 112 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 1195 + 143 ضرائب ورسوم بإجمالي 1338 جنيها.

Jewel Fayed Hotel

يقع مكان إقامة "Jewel Fayed Hotel" مقابل الشاطئ في فايد ويتميز بحديقة، يوفر هذا الفندق المصنف 4 نجوم خدمة الغرف ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة. يمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.

لدى جميع الغرف في "Jewel Fayed Hotel" جهاز تكييف وخزانة ملابس وتراس مع إطلالة على البحر، بالإضافة إلى حمّام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة وبياضات أسرّة ومناشف.

تحتوي جميع الغرف على غلاية، بينما توفر بعض الغرف مطبخاً مع ثلاجة وميني بار وموقد مسطح. تحتوي غرف الضيوف على صندوق ودائع آمن.

يوجد في مكان إقامة "Jewel Fayed Hotel" مطعم يقدّم أطباقاً أفريقية وأطباقاً بريطانية وأطباقاً دولية، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وحلال.

يوفر مكان إقامة "Jewel Fayed Hotel" ملعباً للأطفال. سيتمكن الضيوف في "Jewel Fayed Hotel" من الاستمتاع بالأنشطة في فايد وما حولها، مثل رياضة المشي لمسافات طويلة.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 108 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 2119 + 608 ضرائب ورسوم بإجمالي 2727 جنيها.