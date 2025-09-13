مصيفك في شرم الشيخ.. أرخص 5 أماكن للإقامة

كتب - سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في شرم الشيخ ، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في شرم الشيخ، وفقا لموقع "بوكينج".

Villa Silia

يقع مكان إقامة "Villa Silia" في شرم الشيخ، ويوفر تراس أو شرفة، وخدمة واي فاي مجاني، وتلفزيون بشاشة مسطحة، بالإضافة إلى حديقة ومنطقة شاطئ خاص.

يوجد أيضا مطبخ في بعض الوحدات ويحتوي على ثلاجة وميكروويف.

يمكن ممارسة رياضة الغطس في المناطق المجاورة إذا كنت ترغب في استكشاف المنطقة.

يبعد مكان إقامة "Villa Silia" مسافة 500 م عن شاطئ رأس أم السيد و21 كم عن سوهو سكوير شرم الشيخ. يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 18 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 1217+ 183 ضرائب ورسوم بإجمالي 1400 جنيها.

فندق نعمة إن

يقع فندق Naama Inn في وسط خليج نعمة ويوفر وصولاً سهلاً إلى دير سانت كاترين وقلعة نويبع، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية وغرفًا فسيحة تم شرفات وتراسات ومنطقة مسبح ذات مناظر طبيعية.

تطل جميع الغرف في Naama Inn على المسبح أو خليج نعمة، وقد تم تجهيز جميع الغرف بتلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار وخزانة ملابس، وتضم بعضها منطقة جلوس مزودة بأريكة، فيما يشتمل الحمام على حوض استحمام ودُش.

يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه مفتوح على المسبح ويقدم المأكولات المحلية والعالمية، ويقدم مطعم Byblos المقبلات اللبنانية ويقدم Morgan المأكولات البحرية اللذيذة، وتتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة.

يضم Naama Inn مركزًا للبيع بالتجزئة يتكون من 25 متجرًا، ويضم أسواقًا تقليدية ومتاجر لبيع التوابل والحرف اليدوية والمنتجات البدوية، ويضم الفندق تراسًا شمسيًا، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأشعة الشمس.

تقع المتاجر والمنتزهات في خليج نعمة على بُعد دقائق قليلة سيرًا على الأقدام من فندق Naama Inn، ويبعُد مطار شرم الشيج الدولي نحو 20 دقيقة بالسيارة، وتتوفر مواقف مجانية خاصة للسيارات في الموقع.

سعر الليلة لفرد 1246+ 359 ضرائب ورسوم بإجمالي 1605 جنيها.

Xperience Golden Sandy Beach

يقع إكسبيريانس جولدن ساندي بيتش في مدينة شرم الشيخ، ويتميز بمنطقة شاطئ خاص وحديقة. ويقع مكان الإقامة على خليج شرم المايا.

تحتوي جميع غرف الضيوف في مكان الإقامة على تلفزيون مع قنوات فضائية ومرافق صنع الشاي والقهوة. كما تحتوي جميع الغرف على تكييف هواء وتتميز بتراس. ويتوفر أيضًا دولاب ملابس.

يقع السوق القديم على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام، وتقع شركة ترافكو مارينا على مسافة 14 دقيقة سيرًا على الأقدام. ويُعد مطار شرم الشيخ الدولي أقرب المطارات من مكان الإقامة، حيث يقع على بعد 17 كم.

سعر الليلة لفرد 1377+ 397 ضرائب ورسوم بإجمالي 1774 جنيها.

فندق نعمة بلو

يقع فندق نعمة بلو عند الطرف الجنوبي لخليج نعمة، حيث يُعد مركز المنتجع الرئيسي في شرم الشيخ، كما يتمتع الفندق بموقع مميز، حيث يقع على بعد بضع دقائق فقط سيراً على الأقدام من الشواطئ الرملية لخليج نعمة وجميع المطاعم الشهيرة والنوادي والبارات والمتاجر، كما يتمتع بموقع مميز أيضاً لكونه يقع خلف التلال قليلاً مما يجعله بعيداً عن ضجة وصخب الشارع الرئيسي.

توفر الغرف المكيّفة المشرقة إطلالة على المدينة أو الجبل وطلاء الجدران بدرجات ألوان هادئة، كما تحتوي كل غرفة على تلفزيون بشاشة مسطحة وميني بار وصندوق ودائع آمن.

يضم الفندق مسبحاً كبيراً مع تراس للتشمس وأسرّة للتشمس، ويوجد بار للمسبح لاحتساء المرطبات خلال النهار، بالإضافة إلى بار اللوبي الذي يقدم المشروبات والكوكتيلات خلال اليوم، بالإضافة إلى المطعم الرئيسي حيث يتم تقديم الوجبات على طراز البوفيه.

يوفر مكان الإقامة إمكانية الدخول إلى الشاطئ الرملي الخاص الذي يقع على بعد دقائق قليلة فقط سيراً على الأقدام، كما يوجد مكتب للرحلات الاستكشافية في الفندق من أجل تلبية متطلبات الغطس وأنشطتكم.

سعر الليلة لفرد 1713+ 493 ضرائب ورسوم بإجمالي 2206 جنيها.

Sharm Bride Resort Aqua & SPA

يقع فندق Aqua Resort and Spa في المنطقة السياحية في شرم الشيخ. ويوفر المنتجع منطقة شاطئ خاص و 3 مسابح في الهواء الطلق مع تراس شمسي، وحوض استحمام ساخن، بالإضافة إلى مسبحين للأطفال.

يضم المنتجع مركزاً للسبا ويوفر المساج للاسترخاء. ويحافظ النزلاء على صحة وقوام جيد بتوفر الجيم وغيره من الأنشطة الرياضية التي تشمل كرة الطائرة وكرة القدم المصغرة. ويوجد أيضاً تنس الطاولة، والسهام، وطاولة البلياردو.

يقدم مطعم بانوراما المأكولات العالمية، ويقدم الفطور، والغداء، والعشاء. ويتم تقديم الوجبات الايطالية والمأكولات البحرية في مطعم قائمة الماكولات الانتقائية. ويحتوي المنتجع على بار إنجليزي رياضي، وحانة Jive 1، وبار المسبح.

تحتوي الغرف على شرفة مطلة على المسبح. ويوجد منطقة جلوس مع أريكة وتلفزيون بشاشة مسطحة، كما يحتوي الحمام على حوض استحمام، ولوازم الاستحمام المجانية. وتتوفر الغرف المتصلة.

سعر الليلة لفرد 2103+ 606 ضرائب ورسوم بإجمالي 2709 جنيها.