إعلان تحريري:

حصلت الخطوط السعودية على جائزة الأفضل في خدمات تجربة الضيوف لعام 2025، من قبل رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX)، محققة أعلى تقييم في هذه الفئة من بين جميع شركات الطيران المصنفة ضمن APEX World Class لهذا العام، ويأتي هذا الإنجاز تعزيزًا لمكانة السعودية الريادية في مجال الضيافة والتميز في تجربة الضيوف على مستوى العالم.

وتُعد هذه الجائزة إحدى الركائز الثلاث الأساسية في التصنيف العالمي، إلى جانب معايير السلامة والرفاهية والاستدامة، وقد جاءت الجائزة تأكيدًا على

تميز السعودية في تقديم تجربة متكاملة للضيوف تتسم بالسلاسة، والاهتمام بأدق التفاصيل، وقيم الضيافة السعودية الأصيلة.

وأوضح رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية الأستاذ روسن ديميتروف أن الإنجاز يعكس التزام وتفاني الموظفين لترجمة مستهدفات السعودية الرامية إلى إعادة تعريف مفهوم تجربة الضيف من خلال تقديم تجارب مبتكرة ترتكز على قيم الضيافة والاحتفاء بالضيف، وفي الوقت ذاته فالجائزة تعزز مكانة وريادة السعودية على مستوى العالم لكل ما من شأنه إثراء تجربة السفر.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لرابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX) الدكتور جو ليدر إلى تميز الخطوط السعودية في تقديم تجربة سفر عالمية المستوى تعكس من خلالها كرم الضيافة السعودية الأصيلة مضيفاً أن حصولها على جائزة الأفضل في خدمات تجربة الضيوف من "APEX World Class" يُعد تتويجًا لجهود فريق العمل بأكمله، واعترافًا باستثماراتها المستمرة في تطوير كافة مراحل تجربة الضيف.

ويعكس حصول السعودية على جائزة الأفضل في خدمات تجربة الضيوف تميزها في تقديم تجربة نوعية ومخصصة تراعي احتياجات وتفضيلات الضيوف، كما تشمل استثماراتها في الارتقاء بتجربة الضيف جميع جوانب الرحلة، بدءًا من تحديث المقصورات وتوفير خدمة الإنترنت عالي السرعة، وصولًا إلى تجربة ضيافة متكاملة على متن الطائرة، وتندرج هذه التحسينات ضمن استراتيجية تحول شاملة تهدف إلى ترسيخ معايير الضيافة العالمية، وتعزيز تنافسية السعودية على المستوى الدولي، وإبراز ثقافة المملكة وقيمها في صميم تجربة السفر الحديثة.