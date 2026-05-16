في واقعة طريفة، أوفى طبيب بمحافظة سوهاج بنذر كان قد قطعه على نفسه بعد تلقيه طلب صداقة من النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وبدأت القصة عندما نشر الدكتور عبد الرحيم عابدين رضوان، رئيس قسم الأطفال بمستشفى دار السلام المركزي بسوهاج، عبر حسابه على فيسبوك رسالة نصية من مجموعة خاصة بالقسم على تطبيق واتساب، قال فيها مازحا إن كثيرين يحملون اسم "الهواري" يرسلون له طلبات صداقة ويقبلها جميعا، لكنه يتمنى أن ترسل له النائبة عبلة الهواري طلب صداقة، مضيفا: "والله أدبح خروف وأوزعه على الغلابة".

وبعد فترة قصيرة، أعلن الطبيب عبر حسابه على فيسبوك تحقق أمنيته، وكتب: "تحققت الأمنية، وتشرفت بطلب صداقة من أستاذتنا الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بسوهاج، ومستشار المجلس القومي للمرأة.. شكرا جزيلا لحضرتك".

ولم يكتف الطبيب بالمنشور، بل أعلن لاحقا تنفيذ نذره بالفعل، حيث نشر صورا من عملية ذبح الخروف وتوزيع اللحوم على المستحقين، معلقا: "تم بحمد الله الوفاء بالنذر على شرف أستاذتنا الدكتورة النائبة عبلة الهواري، وقد كانت الأمور متيسرة بفضل الله، حيث بدأنا باختيار الخروف بعد الظهر وانتهينا من التوزيع على المستحقين مع أذان العصر".

كما وجه الشكر لأحد أصدقائه على المساعدة في تجهيز اللحوم وتوزيعها، مؤكدا أن الهدف كان إدخال الفرحة على البسطاء والمحتاجين.

