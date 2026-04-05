في مشهد إنساني لافت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مؤثرة داخل أروقة المسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث ظهر أحد العمال وهو يشارك وجبته مع طائر صغير، في لقطة عفوية حازت إعجاب الآلاف.

كيف حدثت الواقعة؟

أظهر المقطع المتداول العامل جالسًا خلال استراحته، قبل أن يقترب منه طائر صغير، ليبادر العامل بمشاركته جزءًا من طعامه دون تردد.

المشهد لم يكن مخطط له، بل جاء بشكل تلقائي وعفوي، حيث بدا الطائر مطمئن وغير خائف، بينما تعامل العامل معه بلطف وهدوء.

كيف جاءت تعليقات المتابعين

انهالت التعليقات التي حملت مشاعر التقدير والدعاء للعامل، حيث أشاد كثيرون بعفويته ولطفه في التعامل مع الطائر.

وجاء في أحد التعليقات:

"سبحان الله، ما أجمل هذا الفعل الطيب من القلب، حتى في أكثر الأماكن ازدحاما، يظهر هذا العامل الرحمة لمخلوق صغير، الله يبارك فيه ويتقبل منه."

بينما دعا له آخر قائلًا:

"أطعمك الله من ثمار الجنة."

كما كرر عدد من المتابعين نفس الدعاء، في إشارة إلى تأثرهم بالموقف وتقديرهم لما يحمله من معان إنسانية عميقة.

يعكس هذا التفاعل الكبير حالة من التقدير المجتمعي لمثل هذه السلوكيات البسيطة، التي تحمل في طياتها رسائل قوية عن الرحمة والتعاطف، خاصة عندما تصدر في مكان له قدسية خاصة مثل المسجد الحرام.

المقطع الأكثر تداولا لأحد العمال بالحرم المكي يشارك وجبته مع طائر ويساعد في إطعامهpic.twitter.com/u4uOT3xBTl — Screen Mix (@ScreenMix) April 3, 2026

