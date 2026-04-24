تثير الثعابين خوفا واسعا لدى كثير من الناس، وغالبا ما تقابل بالقتل أو النفور، رغم أن دورها في الطبيعة يتجاوز هذه الصورة النمطية بكثير، إذ تمثل عنصرا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن الثعابين كثيرا ما تتعرض لسوء الفهم نتيجة الخوف والجهل، رغم أنها تؤدي وظائف بيئية وصحية مهمة تستحق التقدير بدلا من العداء.

حارسة خفية للتوازن البيئي



تلعب الثعابين دورا مزدوجا في السلسلة الغذائية، فهي مفترسة تتغذى على كائنات أصغر، وفي الوقت نفسه تمثل غذاء لحيوانات أخرى، هذا التوازن يساهم في استقرار أعداد الكائنات الحية ومنع اختلال النظام البيئي.

سلاح طبيعي ضد الآفات

من أبرز فوائد الثعابين قدرتها على السيطرة على القوارض، التي تعد مصدرا رئيسيا لنقل الأمراض وإتلاف المحاصيل.

بينما وجود الثعابين يقلل الحاجة إلى المبيدات الكيميائية، ما يجعلها وسيلة آمنة وصديقة للبيئة لمكافحة الآفات.

مفتاح لتطورات طبية مهمة



يستخدم سم الثعابين في تصنيع أدوية لعلاج أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات القلب، ما يمنحها قيمة علاجية كبيرة.

مؤشر حساس لصحة البيئة



تعد الثعابين من الكائنات الحساسة للتغيرات البيئية، لذلك فإن وجودها بكثرة يشير إلى نظام بيئي صحي، بينما تراجع أعدادها قد يكون إنذارا مبكرا بوجود تلوث أو تدهور في البيئة.

