25 صورة لأول قطار سريع في مصر.. واي فاي ومطعم ودرجة لرجال الأعمال

أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السعري "السخنة - العلمين - مطروح".



ويعتبر قطار "فيلارو" أسرع أنواع القطارات الثلاثة التي تعمل على شبكة القطار الكهربائي السريع، بسرعة تشغيلية تبلغ 250 كم في الساعة.



وتنفذ شركة سيمنز العالمية، قطارات الشبكة السريعة في مصر، وقد وردت أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" إلى القاهرة للعمل على خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع.



ويتكون القطار من 8 عربات متصلة، بطول 200 متر، تسع لـ479 راكبًا، جميعهم جالسون، والعربات مجهزة بمقاعد عائلية وطاولات، ومخارج كهرباء وUSB.



كما تم تخصيص مقاعد خاصة لذوي الهمم مزودة بأحزمة أمان، بالإضافة إلى 10 دورات مياه بمواصفات قياسية، ودورة مياه واحدة مخصصة لذوي الهمم، وأماكن مخصصة لتخزين الأمتعة.



وتأتي قطارات "فيلارو"، مزودة بخدمة الـ"واي فاي"، وشاشات داخل العربات لعرض معلومات الرحلة، بالإضافة إلى كاميرات للمراقبة، ومعدات للطوارئ لتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة للراكب؛ حيث يشتمل القطار على العربة الأولى، الدرجة الفاخرة وبها (45 مقعدًا، و4 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة، شاشة عرض بمدخل الركاب، 2 شاشة عرض خارجية" - 5 كاميرات للمراقبة داخل كابينة السائق وصالون الركاب ومداخل العربة).



العربة الثانية للدرجة الفاخرة بها (54 مقعدًا - 4 شاشات عرض "2 شاشة عرض مزدوجة، شاشة عرض بمدخل الركاب، 2 شاشة عرض خارجية" - 4 كاميرات مراقبة بصالون الركاب ومداخل العربة - 2 تواليت).



أما العربة الثالثة فمخصصة لدرجة رجال الأعمال، وبها (34 مقعدًا بالاضافة إلى 8 مقاعد بالمطعم - 7 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة، 2 شاشة عرض بمدخل الركاب، 4 شاشات عرض خارجية" - 7 كاميرات للمراقبة "صالون الركاب ومداخل العربة" - 2 تواليت).



العربة الرابعة مخصصة أيضًا لدرجة رجال الأعمال، وبها 58 مقعدًا، و2 مقعد لذوي الهمم، و4 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة - 1 شاشة عرض بمدخل الركاب - 2 شاشة عرض خارجية"، و5 كاميرات للمراقبة "صالون الركاب ومداخل العربة"، و1 تواليت.



