يوتيوب يساهم في حل لغز أقدم كمبيوتر في التاريخ.. ما القصة؟

في إحدى مدن بيرو، نجح مشروع معماري فريد في لفت الانتباه عالميا، ليس بضخامته، بل بضآلته الشديدة.

ما أضيق منزل في العالم؟

في حي أوكالاما بمدينة هوارال شمال البلاد، يظهر منزل استثنائي لا يتجاوز عرضه 63 سنتيمترا، ليصنف ضمن أضيق المنازل في العالم، ويصبح نقطة جذب لآلاف الزوار والمهتمين بالتصميم المعماري الغريب، بحسب موقع nationaltoday.

من صاحب ابتكار أضيق منزل؟

صاحب هذا الابتكار هو فابيو مورينو، الذي لم يكتف بفكرة تقليدية، بل صمم منزلا متكاملا يضم كل ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية، رغم مساحته المحدودة للغاية.

ماذا يحوي أضيق منزل في العالم؟



ويحتوي المنزل على حمام ومطبخ وغرفة طعام وممر وغرفة نوم ومكتب ومنطقة مخصصة للغسيل، بالإضافة إلى درجين يربطان بين طابقيه.

ويؤكد مورينو أن فكرته تتجاوز مجرد البناء، إذ يسعى من خلالها إلى إثبات أن جودة الحياة لا ترتبط بمساحة المكان، بل بكيفية استغلاله بذكاء وابتكار.

كيف تصل إلى أضيق منزل في العالم؟



ويعتمد التصميم على البساطة واستخدام ألوان مبهجة تمنح إحساسا بالاتساع، رغم ضيق المساحة، ويقع المنزل في موقع بارز مقابل الساحة الرئيسية في أوكالاما، ما يسهل الوصول إليه، حيث يمكن للزوار استكشافه من الداخل، وإن كان ذلك يقتصر غالبا على شخص واحد في كل مرة بسبب ضيقه الشديد.

طلب إلى موسوعة جينيس لتسجيل أضيق منزل في العالم



وتقدم مورينو بطلب رسمي إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل منزله كأضيق منزل في العالم، وهي عملية تتطلب تدقيقا وقياسات دقيقة قبل اعتمادها رسميا.

