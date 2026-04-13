مليون جنيه "نقطة" في حفل زفاف بالمنيا تشعل مواقع التواصل

كتب : مصراوي

11:00 م 13/04/2026

شخص يقدم مبلغ مالي كبير كـ "نقطة"

أثارت واقعة تقديم "نقطة" بقيمة مليون جنيه خلال حفل زفاف بمركز بني مزار في محافظة المنيا حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها تعبيرا عن الكرم والسخاء، وآخرين رأوا فيها مبالغة غير مبررة تعكس ضغوطًا اجتماعية متزايدة على الشباب المقبلين على الزواج.

تفاصيل الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو وصور توثق لحظة الإعلان عن "النقطة" الضخمة، وذلك بالتزامن مع موسم الأفراح

كيف بدأت القصة؟

وبحسب ما قاله أحد أقارب صاحب النقطة قام أحد الأشخاص وهو المعلم نور فاروق بتقديم مبلغ مالي كبير بلغ نحو مليون جنيه كـ"نقطة"، وسط أجواء احتفالية لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور، قبل أن تنتشر الواقعة بسرعة عبر المنصات الرقمية.

وأشار بعض المتداولين إلى أن الشخص الذي قدم المبلغ يُدعى نور فاروق، ويُقال إنه من كبار تجار الماشية في مركز بني مزار، وأن هذا النوع من "النقوط" يعد أمرًا معتادا في محيطه الاجتماعي.

أوضح البعض أن قيمة المبلغ تعادل ثمن 4 أو 5 عجول، ما يجعلها من وجهة نظرهم أمرا طبيعيا بالنظر إلى طبيعة عمل مقدمها وقدرته المالية.

