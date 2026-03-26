في ساوث ساري، كولومبيا البريطانية الكندية، يكتسب قط رمادي مخطط يدعى لويس فويتون شهرة واسعة على جانبي الحدود الأمريكية الكندية، ليس بسلوكه المعتاد، بل بمغامراته المستمرة في عبور الحدود الدولية دون أي أوراق رسمية.

أين يعيش القط الذي يعبر حدود دولتين يوميا؟

وبحسب موقع nationalpost، يعيش لويس في منزل على شارع زيرو، ويجاوره منتزه Peace Arch Park التاريخي في ولاية واشنطن، حيث يفصل بينهما قناة ضيقة، كما يبلغ من العمر ست سنوات.

وعلى الرغم من وجود حرس الحدود الأمريكي على الجانب الآخر، فإن لويس لا يلتفت لهذه القيود ويواصل تجواله، أحيانا وهو يصطاد الثعابين والفئران والسناجب.

ما مغامرات القط لويس؟



وتصف مالكته، ديب تيت، "لويس" بأنه قط ودود للغاية، مشيرة إلى أن طعامه الجيد على جانبي الحدود يجعله مستمتعا بمغامراته عبر الحدود، كما لاحظت وسائل الإعلام الأمريكية نشاطاته، حيث ينشر مستخدمون على إنستجرام مقاطع تظهر لويس وهو يقفز فوق الخندق، ويحصد الفيديو أكثر من 220 ألف إعجاب وثلاثة ملايين مشاهدة.

وبينما يواصل لويس مغامراته العابرة للحدود، يظل محط اهتمام سكان المنطقة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، كقط استثنائي تجاوز القوانين والأوراق الرسمية بطريقة مرحة تجذب الإعجاب على جانبي الحدود.

