إعلان

قط يعبر حدود دولتين يوميا ويخطف القلوب.. ما قصته؟ (فيديو)

كتب : سيد متولي

05:00 م 26/03/2026

قط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ساوث ساري، كولومبيا البريطانية الكندية، يكتسب قط رمادي مخطط يدعى لويس فويتون شهرة واسعة على جانبي الحدود الأمريكية الكندية، ليس بسلوكه المعتاد، بل بمغامراته المستمرة في عبور الحدود الدولية دون أي أوراق رسمية.

أين يعيش القط الذي يعبر حدود دولتين يوميا؟

وبحسب موقع nationalpost، يعيش لويس في منزل على شارع زيرو، ويجاوره منتزه Peace Arch Park التاريخي في ولاية واشنطن، حيث يفصل بينهما قناة ضيقة، كما يبلغ من العمر ست سنوات.

وعلى الرغم من وجود حرس الحدود الأمريكي على الجانب الآخر، فإن لويس لا يلتفت لهذه القيود ويواصل تجواله، أحيانا وهو يصطاد الثعابين والفئران والسناجب.

ما مغامرات القط لويس؟


وتصف مالكته، ديب تيت، "لويس" بأنه قط ودود للغاية، مشيرة إلى أن طعامه الجيد على جانبي الحدود يجعله مستمتعا بمغامراته عبر الحدود، كما لاحظت وسائل الإعلام الأمريكية نشاطاته، حيث ينشر مستخدمون على إنستجرام مقاطع تظهر لويس وهو يقفز فوق الخندق، ويحصد الفيديو أكثر من 220 ألف إعجاب وثلاثة ملايين مشاهدة.

وبينما يواصل لويس مغامراته العابرة للحدود، يظل محط اهتمام سكان المنطقة والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، كقط استثنائي تجاوز القوانين والأوراق الرسمية بطريقة مرحة تجذب الإعجاب على جانبي الحدود.

اقرا أيضا:

7 أسباب تجعل ذاكرة الذبابة قصيرة.. لن تصدق السبب الأول

كيف تقف الثعابين دون أطراف؟

6 أطعمة يتغير طعمها تماما عند السفر بالطائرة.. ما السبب؟

منوعات أمريكا كندا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث في 8 ساعات| الحكومة توافق على الموازنة الجديدة.. وتسهيلات على التصالح
أخبار مصر

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
رياضة محلية

أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب
رياضة عربية وعالمية

كارثة بيئية في البحر المتوسط .. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على ناقلة غاز
شئون عربية و دولية

"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ