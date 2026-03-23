كتب – سيد متولي

جذب معدن أزرق غامض اهتمام العلماء مجددا بعد أكثر من ثلاثة عقود على دراسته الأولى، وذلك عندما أعيد عرضه في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، في قصة علمية بدأت من كشك بسيط في المغرب وانتهت إلى لغز حير الخبراء.



بداية الحجر من كشك بسيط في المغرب



وبحسب موقع iflscience، تعود القصة إلى عام 1980، حين اشترت الجيولوجية آنا جرايسون حجرا أزرق من بائع قرب فاس، ورغم تأكيد البائع أن الحجر هو "لازورد"، لاحظت أن لونه يتغير مع زاوية النظر، ما أثار شكوكها بأنه معدن مختلف.



حجر يغير لونه يثير الشكوك



وهذا التغير غير المعتاد في اللون لم يكن تفصيلا بسيطا، بل كان مؤشرا على أن الحجر يحمل خصائص غير مألوفة، وهو ما دفع جرايسون للاحتفاظ به والبحث عن تفسير علمي.



من ملاحظة عابرة للحجر إلى تحقيق علمي



وبعد سنوات، عرضت العينة خلال فعالية علمية في المتحف، حيث لفتت انتباه فريق من الباحثين لغرابتها، وقاد الدراسة العالم جوردون كريسي، وبدأت رحلة تحليل دقيقة استمرت لأكثر من عام.



تقنيات متقدمة تكشف سر الحجر



استخدم العلماء أدوات تحليل متطورة، من بينها الأشعة السينية السنكروترونية، التي تتيح دراسة البنية الذرية للمواد بدقة عالية، في محاولة لفهم طبيعة هذا الحجر الغامض.



المعدن نادر وليس جديدا



وكشفت النتائج أن الحجر ليس معدنا جديدا كما اعتقد في البداية، بل هو الأيرينيت، وهو معدن نادر اكتشف منذ القرن التاسع عشر.



ما الذي يجعل الأيرينيت فريدا؟



وتعود فرادة هذا المعدن إلى تركيبه الدقيق، إذ يتكون من ألياف بلورية متناهية الصغر تحتوي على أيونات الحديد، ما يسمح بانتقال الإلكترونات بينها، وهو ما يفسر تغير لونه بحسب زاوية الرؤية.



عودة العينة بعد 30 عاما



وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، عادت هذه العينة لتصبح محور اهتمام علمي جديد، حيث استخدمت لفهم خصائص الأيرينيت بشكل أعمق.



دور الحجر في تطوير الأبحاث الحديثة



ولم تقتصر أهمية العينة على ذلك، بل ساعدت أيضا في التعرف على عينات معدنية أخرى غامضة داخل المتحف، وأسهمت في تطوير تقنيات تحليل حديثة.



كيف يمكن رؤية الحجر؟



يمكن للزائرين مشاهدة هذه العينة النادرة داخل المتحف، حيث تحولت من حجر بسيط تم شراؤه من كشك صغير إلى قطعة علمية مهمة في أحد أبرز متاحف العالم.

اقرأ أيضًا:

حجر مصري نادر.. يكشف سر نشأة الكون

بعد اختفائها الغامض.. معلومات مثيرة عن لوحة مقبرة "خِنتي كا"

5000 عام من الغموض.. قرص سابو الذي حير علماء الآثار لعقود (صور)





