في مشهد نادر حبس أنفاس المشاهدين، تحولت نشرة إخبارية مباشرة في جنوب كاليفورنيا إلى لحظة درامية غير متوقعة، بعدما ظهر دب أسود فجأة خلف مراسلة ميدانية أثناء تغطيتها واقعة سابقة لهجوم دب في المنطقة.

وخلال البث من مدينة مونروفيا، كانت المراسلة إيرين مايرز تقدم تقريرا من أحد الأحياء السكنية حول مواجهة سابقة بين دب وسكان المنطقة، قبل أن تلتقط الكاميرا دخول الحيوان إلى موقع التصوير، في لقطة أثارت دهشة فريق العمل والمتابعين على حد سواء.

وظهر الدب وهو يتحرك بهدوء خلف المراسلة، متجها نحو فخ كبير كانت قد نصبته فرق الحياة البرية في المكان، ما اضطرها إلى التراجع بحذر لتفادي أي احتكاك مباشر، بينما واصل الحيوان تجوله قبل أن يغادر الموقع دون وقوع إصابات.

في السياق ذاته، كانت فرق إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا تنتشر في المنطقة، في محاولة للسيطرة على دب يشتبه في تورطه بهجوم سابق على سيدة أثناء تنزهها مع كلبها، أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة.

ولم تحسم السلطات بعد ما إذا كان الدب الذي ظهر في البث المباشر هو نفسه المتورط في الواقعة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وبحسب إفادات عدد من سكان الحي، فإن ظهور الدببة في هذه المناطق ليس أمرا مستغربا، خاصة مع قربها من المناطق الجبلية، حيث تتكرر تحركات الحيوانات البرية بحثا عن الغذاء.

ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر عند مواجهة الدببة، مشددة على أهمية الابتعاد بهدوء وتجنب الركض، إلى جانب تأمين النفايات داخل حاويات محكمة الغلق، للحد من جذب الحيوانات إلى المناطق السكنية.