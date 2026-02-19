إعلان

بعد احتجازه 12 ساعة.. الشرطة البريطانية تطلق سراح الأمير السابق أندرو

كتب : مصراوي

11:05 م 19/02/2026

الأمير السابق أندرو ماونتباتن - ويندسور

وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الخميس، إطلاق سراح الأمير السابق أندرو بعد احتجازه 12 ساعة، على خلفية الاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء شغله منصبًا عاما، وعلاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي أُدين بارتكاب جرائم جنسية بحق قصر.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان، إن آندرو غادر مركز شرطة بريطانيا، وذلك بعد اعتقاله في وقت سابق للاشتباه في ارتكابه مخالفة خلال توليه منصبا عاما.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الملك تشارلز الثالث بيانا رسميا تعليقا على اعتقال شقيقه الأصغر الأمير السابق أندرو.

وقال الملك تشارلز: "لقد علمت ببالغ القلق نبأ اعتقال أندرو والاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام. وما يلي ذلك هو الإجراءات الكاملة والعادلة والسليمة التي يتم من خلالها التحقيق في هذه القضية بالطريقة المناسبة ومن قبل السلطات المختصة".

وأضاف تشارلز: "كما ذكرت سابقًا، فإنهم يحظون بدعمنا وتعاوننا الكاملين. وأود أن أؤكد بوضوح أنه يجب أن يأخذ القانون مجراه".

الأمير السابق أندرو الشرطة البريطانية جيفري إبستين الملك تشارلز الثالث

بعد احتجازه 12 ساعة.. الشرطة البريطانية تطلق سراح الأمير السابق أندرو
بعد احتجازه 12 ساعة.. الشرطة البريطانية تطلق سراح الأمير السابق أندرو
