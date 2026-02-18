إعلان

أمريكا: اعتقال مسلح حاول اقتحام مبنى الكونجرس قبيل خطاب ترامب

كتب : محمود الطوخي

12:06 ص 18/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، الثلاثاء، بأن شرطة الكابيتول الأمريكي الذي يضم مبنى الكونجرس أوقفت شابا يبلغ من العمر 18 عاما ركض باتجاه مبنى حاملا بندقية محشوة بالرصاص، قبل أسبوع واحد من الخطاب المرتقب للرئيس دونالد ترامب حول "حالة الاتحاد".

وأعلن رئيس شرطة الكابيتول مايكل سوليفان، أن الاعتقال تم دون وقوع أي حادث بعد أن امتثل المسلح لأوامر الشرطة بإلقاء سلاحه، موضحا أن الشاب وصل في سيارة "مرسيدس" بيضاء رباعية الدفع، وركنها بالقرب من المبنى قبل أن يندفع نحوه مرتديا سترة وقفازات واقية، كما عثرت الشرطة داخل سيارته على خوذة من "الكيفلار" وقناع واق من الغازات.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه العاصمة واشنطن استنفارا أمنيا، خاصة بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة آخر في كمين إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

وشدد سوليفان، على أن الأجهزة الأمنية تأخذ تأمين خطاب حالة الاتحاد المقرر الأسبوع المقبل "على محمل الجد"، مؤكدا: "هذا لا يغير موقفنا، وسنكون مستعدين تماما لتأمين الليلة المرتقبة".

ولم تكشف التحقيقات الأولية حتى الآن عن الدوافع الحقيقية وراء محاولة الاقتحام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكابيتول اعتقال مسلح ترامب حالة الاتحاد الكونجرس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور| آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة التراويح الأولى في المسجد الأقصى
أخبار وتقارير

صور| آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة التراويح الأولى في المسجد الأقصى
"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
أخبار وتقارير

"موكب رمضان" في إسنا يرفع علم فلسطين وصورة شيخ الأزهر (صور)
ألقوهما من شرفة منزل.. مقتل محامية وإصابة زوجها في الدقهلية
أخبار المحافظات

ألقوهما من شرفة منزل.. مقتل محامية وإصابة زوجها في الدقهلية
تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
حوادث وقضايا

تهذيب أم اعتداء؟.. حقيقة فيديو ضرب "شاب شبين الكوم" بالعصي على يد شقيقته
بينهم زيزو وبنتايك.. نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان
أخبار وتقارير

بينهم زيزو وبنتايك.. نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة