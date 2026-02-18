أمريكا: اعتقال مسلح حاول اقتحام مبنى الكونجرس قبيل خطاب ترامب

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية، الثلاثاء، بأن شرطة الكابيتول الأمريكي الذي يضم مبنى الكونجرس أوقفت شابا يبلغ من العمر 18 عاما ركض باتجاه مبنى حاملا بندقية محشوة بالرصاص، قبل أسبوع واحد من الخطاب المرتقب للرئيس دونالد ترامب حول "حالة الاتحاد".

وأعلن رئيس شرطة الكابيتول مايكل سوليفان، أن الاعتقال تم دون وقوع أي حادث بعد أن امتثل المسلح لأوامر الشرطة بإلقاء سلاحه، موضحا أن الشاب وصل في سيارة "مرسيدس" بيضاء رباعية الدفع، وركنها بالقرب من المبنى قبل أن يندفع نحوه مرتديا سترة وقفازات واقية، كما عثرت الشرطة داخل سيارته على خوذة من "الكيفلار" وقناع واق من الغازات.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه العاصمة واشنطن استنفارا أمنيا، خاصة بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة آخر في كمين إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

وشدد سوليفان، على أن الأجهزة الأمنية تأخذ تأمين خطاب حالة الاتحاد المقرر الأسبوع المقبل "على محمل الجد"، مؤكدا: "هذا لا يغير موقفنا، وسنكون مستعدين تماما لتأمين الليلة المرتقبة".

ولم تكشف التحقيقات الأولية حتى الآن عن الدوافع الحقيقية وراء محاولة الاقتحام.