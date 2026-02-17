في مشهد يتكرر يوميا دون أن ننتبه إلى غرابته، تنام الطيور فوق أغصان رفيعة أو في أوضاع تبدو غير مستقرة، ومع ذلك لا تسقط.

وهذا السلوك الذي يبدو بسيطا يخفي وراءه نظاما فسيولوجيا دقيقا وآليات ميكانيكية متطورة تساعد الطيور على التوازن والإمساك أثناء النوم، وفقا لموقع Times of India.

نوم مختلف عن بقية الكائنات



وتؤكد الدراسات أن نمط نوم الطيور يختلف بوضوح عن نوم البشر ومعظم الثدييات، إذ تنام لفترات أقصر وتعتمد على غفوات متكررة بدلا من دورة نوم طويلة متصلة، كما أن مرحلة النوم العميق لديها قصيرة للغاية مقارنة بالثدييات.

ومن أبرز الخصائص المسجلة علميا قدرة بعض الطيور على النوم بنصف دماغ فقط، بينما يظل النصف الآخر في حالة يقظة نسبية، وهو ما يظهر عند بقاء إحدى العينين مفتوحة، وتمنح هذه الآلية الطائر قدرة سريعة على الاستجابة لأي خطر مفاجئ أثناء الراحة.

أوضاع نوم متعددة



لا تتبع جميع الطيور أسلوبا واحدا في النوم؛ فبعضها ينام فوق الأغصان، وأخرى تنام على الأرض بين النباتات، بينما تنام أنواع واقفة في المياه الضحلة، وقد تتعلق أنواع أخرى بالأغصان في أوضاع مقلوبة.

ويرتبط اختيار وضع النوم بتركيب القدمين وطبيعة المعيشة ومستوى التعرض للمفترسات.

سر القبضة المحكمة على الغصن



يكمن السر الرئيسي في قدرة الطيور على النوم فوق الأغصان في آلية تشريحية شبه أوتوماتيكية في الأرجل، فعندما يقرفص الطائر على الغصن تنثني المفاصل، ما يؤدي إلى شد أوتار متصلة بالمخالب فتغلق تلقائيا حول الغصن.

وتظل القبضة مغلقة طالما بقيت الأرجل في وضع الانثناء، ولا تنفتح إلا عندما يفرد الطائر ساقيه، كما تساعد طبيعة الأنسجة في بعض الأنواع على زيادة الاحتكاك، وهو ما يعزز الثبات ويقلل احتمالات الانزلاق.

اقرأ أيضا:

لماذا تقف الطيور على أسلاك الكهرباء دون أن تصعق؟ إليك السر

25 صورة ساحرة للطيور تكشف روعة عالم الطبيعة المجنحة