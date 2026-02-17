إعلان

مهلة شهرين.. محافظ الوادي الجديد تعيد كهرباء الزراعة

كتب : محمد الباريسي

09:38 م 17/02/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة توصيل التيار الكهربائي للأراضي الزراعية التي سبق فصل الخدمة عنها لتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات المستحقة، مع منح مهلة عاجلة لمدة شهرين من تاريخه لتوفيق الأوضاع بالتنسيق مع رؤساء المراكز المعنية.

دعم مزارعي الوادي

أكدت المحافظ أن هذا القرار يأتي في المقام الأول دعمًا للمزارعين وحفاظًا على المحاصيل الاستراتيجية الحيوية وفي مقدمتها محصولا القمح والنخيل، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة ويساهم بشكل مباشر في استقرار النشاط الزراعي واستدامته خلال الفترة المقبلة.

مهلة توفيق الأوضاع

أهابت "حنان مجدي" بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التابعة خلال المهلة المحددة لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وسداد المستحقات، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمزارعين والمستثمرين.

