أغلى وأفخم الطائرات الخاصة في العالم.. لن تصدق ما بداخلها

تربية الدجاج في الفناء الخلفي للمنزل، التي كانت حكرًا على سكان الريف، أصبحت اليوم من الأمور الشائعة.

ومن نجم الكرة الشهير ديفيد بيكهام إلى ميجان ماركل، إليك 5 مشاهير يربون الدجاج في الفناء الخلفي لمنازلهم، بحسب تايمز أوف إنديا.

ديفيد بيكهام

هل يوجد ما هو أروع من رؤية نجم كرة القدم الشهير، وهو يمشي مرتديا حذاء مطاطيا مع قطيع الدجاج الذي أهدته إياه زوجته فيكتوريا في عيد الميلاد؟، وكما أشار أحد المعلقين، إذا لم يطلقوا على القطيع اسم "عائلة بيكهام" بعد، فهم بالتأكيد مخطئون.

ميجان ماركل

ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري قدما لمحة عن تربية الدجاج الخاص بهما، والذي أطلق عليه اسم "نزل دجاج آرتشي"، في مقابلتهما المثيرة مع أوبرا في عام 2021، وعرضا لاحقا بكل لطف تبني دجاجة إيلين ديجينيريس المسماة سينكي، والتي يبدو أنها تتأقلم تماما في منزلها الجديد.

جينيفر جارنر

تستمتع الممثلة والمنتجة السينمائية الأمريكية، جينيفر جارنر، باللعب مع إحدى دجاجاتها، والتي تطلق عليها هينيفر.

كريستينا هاك

مقدمة البرامج بقناة HGTV، كريستينا هاك، ليست غريبة على الحياة مع الطيور، تهتم بـ"ديك صغير" يسمى ناجت كان قد تبنته مع زوجها السابق جوش.

كايلي جينر

عارضة الأزياء الأمريكية الشهرة، كانت تربي الدجاج في أحد قصورها كايلي جينر، كان اسم إحدى دجاجاتها إلسا.