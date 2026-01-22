حذرت خبيرة الأبراج وعلم الطاقة سونيا الحبال مواليد برج الدلو من التسرع في الأمور المالية خلال الفترة التي تسبق 16 فبراير، مؤكدة أهمية توخي الحذر في إدارة الأموال.

كما شددت على ضرورة تجنب الدخول في أي شراكات أو مشروعات جديدة خلال هذه المرحلة، مع التحلي بالصبر والحكمة عند اتخاذ القرارات المرتبطة بالعمل والمجال المادي.

انفراجة مالية وعاطفية بعد منتصف فبراير

وأوضحت، خلال استضافتها في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مرحلة ما بعد 16 فبراير تحمل لمولود برج الدلو انفراجة واضحة، سواء على الصعيد المالي أو العاطفي.

وأشارت إلى احتمالية ظهور علاقة عاطفية مفاجئة تغير مجرى حياته خلال هذه الفترة.

الألوان المناسبة لبرج الدلو

كشفت خبيرة الأبراج عن الألوان التي تعزز طاقة برج الدلو، وهي الأزرق، البنفسجي، الأخضر، والأبيض، بينما نصحت بتجنب الألوان الحمراء والبني الداكن والأسود خلال الفترة المقبلة.

كيف تشحن طاقة برج الدلو؟

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن أفضل طريقة لشحن طاقة مولود برج الدلو هي منحه الحرية وعدم تقييده، مع احترام مساحته الشخصية وقدراته، وهو ما يساعده على تحقيق التوازن النفسي والنجاح في مختلف جوانب حياته.

