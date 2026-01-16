تخزين بقايا الطعام عادة يومية في معظم المنازل، إلا أن طريقة التخزين غالبا ما تُهمل، يضع الكثيرون بقايا الطعام مكشوفة داخل الثلاجة، ظنا منهم أن الأمر لا يهم، لكن هذه العادة البسيطة قد تحدث فرقا كبيرا في جودة الطعام ورائحة الثلاجة.

وتتسبب الأطعمة المكشوفة في إطلاق الرطوبة والروائح داخل الثلاجة، ما يؤثر بشكل مباشر على تدفق الهواء، وتوازن درجة الحرارة، وكفاءة التبريد، وهذا بدوره يجبر الثلاجة على العمل بجهد أكبر لتبريدها بشكل صحيح، ما يزيد من استهلاك الطاقة، ويرفع معدل تلف الطعام.

ويمكن لمعرفة سبب أهمية تغطية بقايا الطعام أن تساعد في تحسين أداء الثلاجة وتوفير الطاقة، بينما يبقى الطعام طازجًا لفترة أطول، بحسب تايمز أوف إنديا.

كيف يؤثر وجود عنصر غير مغطى في الثلاجة على تدفق الهواء؟ تعتمد الثلاجات على توازن تدفق الهواء للحفاظ على درجة حرارة ثابتة في الداخل، يتصاعد بخار الماء في الهواء نتيجة لوجود الطعام غير المغطى.

يؤدي هذا الفائض من الرطوبة إلى اختلال توازن تدفق الهواء، ما يصعب على الثلاجة تبريد نفسها بشكل متساوٍ، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء يجبر الضاغط على العمل لفترة أطول لتثبيت مستويات درجة الحرارة، ما يقلل من كفاءة الجهاز ويرهقه.

كيف تؤدي بقايا الطعام غير المغطاة إلى تراكم الصقيع وتقلبات درجات الحرارة؟

يمكن أن تتكثف الرطوبة الزائدة وتتجمد على ملفات التبريد في الثلاجة.

يؤدي هذا التجميد إلى تقليل كفاءة التبريد تدريجيا ويمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة بواسطة الثلاجة، أو حتى التسبب في إزالة الجليد بشكل متكرر.

قد تتسبب الرطوبة أيضاً في تقلبات درجة الحرارة، وبما أنها تسخن أسرع من الهواء الجاف، فإنها تؤدي إلى تبريد غير متساوٍ، ما يؤثر على جودة الطعام وأداء الثلاجة.

قد تؤثر بقايا الطعام المكشوفة على سلامة الغذاء لا يؤثر أداء الثلاجة فحسب، بل يؤثر الطعام المكشوف أيضا على مدى سلامة استهلاكه.

فبسبب عدم تغطيته، يزداد خطر التلوث المتبادل، إذ تنتقل البكتيريا المحمولة جوا والروائح المنبعثة من الأطعمة الأخرى في الثلاجة إلى الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، يصدر الطعام غير المُغطى روائح كريهة، وتستمر هذه الروائح في الانتشار داخل الثلاجة، ما يؤثر سلبًا على نكهة الطعام ونضارته، وقد يؤثر تناول هذا الطعام على صحتك.

أمور يجب مراعاتها لتحسين أداء الثلاجة

لضمان تناول طعام آمن وعدم فساد محتويات ثلاجتك لفترة طويلة، عليك البدء بتغطية بقايا الطعام كلما وضعتها داخل الثلاجة، اتباع هذه العادات البسيطة سيساعدك على إطالة عمر ثلاجتك.

لا تنس تغطية بقايا الطعام بأغطية وأغلفة وعلب محكمة الإغلاق.

تجنب ملء الثلاجة بشكل زائد

نظّف الانسكابات بسرعة لمنع تراكم الروائح داخل الثلاجة

حاول إبقاء الطعام بعيدًا عن فتحات التهوية.

