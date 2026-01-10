إعلان

تايوان ترصد 3 طائرات عسكرية و6 سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها

كتب : مصراوي

09:51 ص 10/01/2026

وزارة الدفاع التايوانية

تايبيه- (د ب أ)

رصدت وزارة الدفاع التايوانية ثلاث طائرات عسكرية وست سفن بحرية تابعة للصين حول تايوان، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وتردد أن الطائرات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والشرقية لتايوان. وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت تايوان طائرات عسكرية صينية 61 مرة وسفنا 63 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

كان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن في 31 ديسمبر الماضي أنه "أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان، مختتما بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيد سيادته على الجزيرة التي يعتبرها جزءا من البر الرئيسي الصيني يتعين أعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر .

