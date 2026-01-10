غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة الفيروز بطور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا الأحد عن منطقة الفيـروز، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات، اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1:30 مساءً، عن مناطق: الفيـروز القديمة، جهينة، والمحلات الكائنة بحي الفيـروز.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار، حرصًا على سلامة الأجهزة.