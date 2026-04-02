أعلنت مطارات واشنطن وبالتيمور وبعض مدن فرجينيا توقف جميع الرحلات مؤقتا بعد انبعاث رائحة كيميائية قوية من مركز مراقبة الحركة الجوية، وفقا لما كشفته السلطات الفيدرالية.

لماذا أوقفت مطارات واشنطن وبالتيمور وبعض مدن فرجينيا جميع الرحلات مؤقتًا؟

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية مؤقتا حركة الطيران في مطارات رونالد ريجان الوطني، واشنطن دالاس الدولي، بالتيمور وواشنطن الدولي، وشارلوتسفيل-ألبيمارل، وريتشموند الدولي، بعد انبعاث رائحة كيميائية قوية من مركز مراقبة الحركة الجوية في بوتوماك.

ما هو دور مركز TRACON في إدارة الحركة الجوية بالمطارات؟

TRACON هو مركز لمراقبة الاقتراب الراداري بالمطارات، ويتولى مسؤولية إدارة الحركة الجوية في مناطق الاقتراب لضمان سلامة الرحلات.

متى سيعود المراقبون الجويون إلى العمل وفق إدارة الطيران الفيدرالية؟

وقالت المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية كريستين ألسوب: "إن المراقبين الجويين سيعودون إلى العمل، ومن المتوقع عودة عمليات الطيران إلى طبيعتها قريبا".

ماذا قال مطار بالتيمور-واشنطن الدولي بشأن تعليق الرحلات وتأخيراتها؟

أعلن مطار بالتيمور-واشنطن الدولي، في منشور على موقع X تويتر سابقا: "تم رفع قرار إدارة الطيران الفيدرالية بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار، لكن من المتوقع حدوث بعض التأخيرات المتبقية في الرحلات هذا المساء".

كيف حذرت إدارة الطوارئ في نيويورك المسافرين من تأخير الرحلات؟

حذرت إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك المسافرين من احتمال تأخر الرحلات الجوية المتجهة إلى واشنطن بشكل ملحوظ.

وقالت الإدارة: "ينبغي على المسافرين إلى منطقة العاصمة واشنطن توقع احتمالية تعليق الرحلات على الأرض وتأخير المغادرة وإلغاء الرحلات، والتواصل مباشرة مع شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار".

هل هذه المرة الأولى التي تتوقف فيها رحلات مطارات المنطقة بسبب الرائحة الكيميائية؟

هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تضطر فيها مطارات المنطقة إلى تعليق الرحلات بسبب انبعاث رائحة مواد كيميائية من منشأة بوتوماك، وفقا لـ "thetelegraph".

ما سبب التوقف السابق للرحلات وكيف تم التعامل معه؟

وأوضح وزير النقل شون دافي على موقع إكس: "أن التوقف السابق للرحلات على الأرض، والذي استمر حوالي ساعة، كان نتيجة رائحة قوية تم تتبع مصدرها إلى دائرة كهربائية".

كيف طمأن رجال الإطفاء المسؤولين والمسافرين بعد حادثة الرائحة الكيميائية؟

استؤنفت العمليات بعد أن طمأن رجال الإطفاء إلى عدم وجود أي خطر يهدد موظفي مركز مراقبة الحركة الجوية.

