عامل نظافة يعثر على حقيبة مليئة بالذهب.. لن تتوقع ما فعله

كتب – سيد متولي

عثر عامل نظافة في تركيا على حقيبة ثمينة، لكن الأمر المثير هو ردة فعله عندما الذهب والأموال.

وبحسب موقع Onedio التركي، كان عامل النظافة نجم الدين أرفل أوغلو، يؤدي عمله في تنظيف أحد المتنزهات بولاية هاتاي جنوبي البلاد، ليجد حقيبة متروكة بالصدفة.

واكتشف العامل أن الحقيبة تحتوي على مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية تتجاوز قيمتها السوقية مليون ليرة تركية، لكنه لم يتردد في تسليمها إلى السلطات.

وتوصلت السلطات إلى أن الحقيبة تخص صالح بستانجي أوغلو، الذي فقد منزله في زلزال هاتاي ويقيم في وحدة سكنية مؤقتة، وكان يحتفظ بالأموال والمجوهرات لشراء منزل جديد.

ونسي الرجل الحقيبة في الحديقة، قبل أن يعيدها عامل النظافة إليه في موقف إنساني لاقى إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتوت الحقيبة على 62 ألف ريال سعودي، و4 آلاف يورو، و18 ألف ليرة سورية، و500 ليرة تركية، إضافة إلى مشغولات ذهبية متنوعة من أساور وقلائد وخواتم وأقراط.

وقال صاحب الحقيبة: "أشكر العامل النزيه الذي أعاد لي الحقيبة، كما أشكر رجال الشرطة الذين ساعدوا في وصولها إليّ، نحن ربينا أنفسنا على الكسب الحلال، ورأيت اليوم ثمرة ذلك.. أسأل الله أن يبارك في أمثال هؤلاء الشرفاء".