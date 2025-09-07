إعلان

عامل نظافة يعثر على حقيبة مليئة بالذهب.. لن تتوقع ما فعله

05:00 م الأحد 07 سبتمبر 2025

عامل نظافة يعثر على حقيبة مليئة بالذهب.. لن تتوقع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – سيد متولي

عثر عامل نظافة في تركيا على حقيبة ثمينة، لكن الأمر المثير هو ردة فعله عندما الذهب والأموال.

وبحسب موقع Onedio التركي، كان عامل النظافة نجم الدين أرفل أوغلو، يؤدي عمله في تنظيف أحد المتنزهات بولاية هاتاي جنوبي البلاد، ليجد حقيبة متروكة بالصدفة.

واكتشف العامل أن الحقيبة تحتوي على مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية تتجاوز قيمتها السوقية مليون ليرة تركية، لكنه لم يتردد في تسليمها إلى السلطات.

وتوصلت السلطات إلى أن الحقيبة تخص صالح بستانجي أوغلو، الذي فقد منزله في زلزال هاتاي ويقيم في وحدة سكنية مؤقتة، وكان يحتفظ بالأموال والمجوهرات لشراء منزل جديد.

ونسي الرجل الحقيبة في الحديقة، قبل أن يعيدها عامل النظافة إليه في موقف إنساني لاقى إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتوت الحقيبة على 62 ألف ريال سعودي، و4 آلاف يورو، و18 ألف ليرة سورية، و500 ليرة تركية، إضافة إلى مشغولات ذهبية متنوعة من أساور وقلائد وخواتم وأقراط.

وقال صاحب الحقيبة: "أشكر العامل النزيه الذي أعاد لي الحقيبة، كما أشكر رجال الشرطة الذين ساعدوا في وصولها إليّ، نحن ربينا أنفسنا على الكسب الحلال، ورأيت اليوم ثمرة ذلك.. أسأل الله أن يبارك في أمثال هؤلاء الشرفاء".

حقيبة ثمينة عامل نظافة امانة عامل نظافة ذهب اموال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل
في 7 أيام.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى 250 ألف جنيه
تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة