20 معلومة عن رحيل أسطورة الأناقة جورجيو أرماني عن عمر 91 عاماً

كتبت - نرمين ضيف الله:

بقلوب يعتصرها الحزن، فقد العالم أسطورة الأناقة الإيطالية، جورجيو أرماني، الذي غيّبته المنية عن عمرٍ يناهز الحادية والتسعين عاماً.

رحيله غيّر صفحةً من تاريخ الموضة العالمية، بعد أن أسّس علامةً جعلت من البساطة رمزاً للأناقة.

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي أبرز 20 معلومة عن جورجيو أرماني عن عمر 91 عاماً وفق "Reuters"، "AP News".

1- الإعلان الرسمي عن الوفاة

أعلنت دار الأزياء التابعة له: "بألم لا متناهٍ، نعلن مغادرة مبتكرنا ومؤسّسنا السيد جورجيو أرماني عن عمر 91 عاما.

2- الوفاة في محيط عائلي حميم

توفّي أرماني في منزله، محاطاً بأحبائه، بحسب البيان الرسمي.

3- العمر عند الوفاة

كان عمره 91 عاماً عند وفاته، وذلك وفقاً للإعلانات المطابقة.

4- مكان الوفاة

تُوفي في مدينة ميلانو، قلب صناعة الأزياء.

5- تأسيس علامته الشهيرة

أسّس دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1975، إلى جانب شريكه سيرجيو غاليوني.

6- الابتكار في تصميم السترات

ابتكر السترة غير المبطّنة، وغيّر مفهوم الأناقة المهنية والراحة في التصميم.

7- الانتشار في هوليوود

صمّم أزياء لأكثر من 200 فيلم، منها “American Gigolo” الذي أطلق شهرته على الساحة.

8- الإبقاء على استقلالية العلامة

ظلّ المالك الوحيد وقيادي الشركة حتى وفاته دون الانضمام إلى أي مجموعة كبرى.

9- ثروته المقدّرة

تجاوزت ثروته 10–12 مليار دولار، متراوحة حسب المصادر بين 10 و12.1 مليار.

10- الإمبراطورية التجارية

امتدت إمبراطوريته لتشمل الملابس، العطور، الأثاث المنزلي، المطاعم، الفنادق، وأندية.

11- الاستعداد للذكرى الخمسين

كان يستعد لإظهار الاحتفال بالذكرى الخمسين لانطلاق علامته خلال أسبوع ميلانو للموضة هذا الشهر.

12- آخر مقابلاته وندمه الشخصي

اعترف في مقابلة لصحيفة «فاينانشال تايمز» بتاريخ 29 أغسطس أن أكبر ندمه كان العمل دون إعطاء الوقت الكافي للعائلة والأصدقاء.

13- الوداع العام والخاص

تم فتح غرفة جنازة عامة في ميلانو من 6 إلى 7 سبتمبر، تليها جنازة خاصة طبقاً لرغبته.

14- تكريم عالمي وإشادات

وَصَفَتْه رئيسة وزراء إيطاليا بأنه رمز الأناقة وجسد "الأفضل في إيطاليا".

15- تأٌثره بالتراث الهندي

رحلته إلى الهند عام 1994 أثّرت في فلسفته التصميمية، وأطلقت لاحقاً مجموعة مستوحاة من الزي الهندي التقليدي.

16- حسّه الريادي والتفاصيل الدقيقة

كان معنيّاً بكل جوانب شركته من التصميم حتى الإعلان وأسلوب عرض العارضات.

17- لقب "Re Giorgio"

لقّبه الإعلام الإيطالي بـ"Re Giorgio" أي "الملك جورجيو" لهيمنته على المشهد.

18- الحضور في القطاع الخيري

شارك في مكافحة الإيدز، دعم اللاجئين، وعُيّن مبعوثاً للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

19- أصله وبداية حياته

وُلد في بياشينزا عام 1934، ودرس الطب لمدة ثلاث سنوات قبل تحويل مساره إلى عالم الموضة.

20- إرث الكتب والمقابلات

عُرِف بتمسكه بالرؤية المستقلة والسيطرة التامة، فرفض بيع الشركة وعمل حتى آخر لحظة من عمره.