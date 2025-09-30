بطولة دولية لحفر القبور في المجر لهذا السبب



في مشهد فريد من نوعه، يجتمع حفارو القبور من مختلف أنحاء العالم كل عام في المجر للمشاركة في البطولة الدولية لحفر القبور، حيث يتنافسون على لقب أبطال العالم في هذه المهنة غير التقليدية.



منذ عام 2016، وباستثناء عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، تنظم جمعية مشغلي وصيانة المقابر المجرية (MTFE) هذه البطولة سنويًا.



يتنافس المشاركون في فرق مكونة من شخصين، ويُطلب منهم حفر قبر بمواصفات دقيقة: طول مترين، عرض 80 سم، وعمق 1.6 متر، خلال ساعتين فقط. وبعد الانتهاء، عليهم إعادة ما يقارب 2.5 طن من التراب لتشكيل تلة دفن. المعايير الأساسية للحكم تشمل السرعة، والدقة، وجمال النتيجة النهائية.



وبحسب ما أورده موقع Times of India، أُقيمت النسخة الثامنة من البطولة في السادس من سبتمبر، حيث جرى تقييم الفرق على مقياس من عشر نقاط وفقًا لمعايير الأداء.

وقد تمكن الفريق المجري “باراكليتوش غير الربحي Kft” من الفوز بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، بعد أن أكمل المهمة في زمن قياسي بلغ ساعة و33 دقيقة و20 ثانية فقط.



الفريق الفائز، المكون من لازلو كيس وروبرت ناجي، أوضح أن سر نجاحهما يعود إلى الروتين العملي الذي اعتادا عليه في حياتهما اليومية، مؤكدين أنهما لم يخضعا لأي تدريب خاص استعدادًا للمسابقة، بحسب البيان الصحفي الصادر عن MTFE.



أما الفريق الروسي المشارك، المكوّن من موظفي محرقة الجثث في مدينة نوفوسيبيرسك، فقد جاء في المركز الأخير، وأرجع أعضاؤه تراجع أدائهم إلى موجة الحر التي صعّبت عليهم المهمة.



الفائز في البطولة لا يحصل فقط على لقب “بطل العالم في حفر القبور”، بل يُمنح أيضًا كأسًا وشهادات تقدير من جمعية مشغلي وصيانة المقابر المجرية (MTFE)، في تكريم رمزي يهدف بالأساس إلى الاعتراف بمهارة حفاري القبور والاحتفاء بأهمية عملهم، أكثر من كونه جائزة مادية كبيرة.

