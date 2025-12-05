يهتم عشاق الأبراج بمعرفة ما يخبئه لهم عام 2026 من مفاجآت وتغييرات على مختلف الأصعدة، سواء في العمل أو المال أو الحب.

فيما يلي، إليكم توقعات برج الجوزاء لهذا العام، وفقا لموقع "indastro".

برج الجوزاء مهنيا

يبدأ مواليد الجوزاء عام 2026 بتطور واضح في مهاراتهم والعمل، بفضل الجهد والالتزام، ورغم بعض الضغوط أو المتاعب الصحية، تساعدهم ثقتهم بأنفسهم على التقدم.

كما يحصلون على دعم من الأسرة، وفي النصف الثاني من العام يزداد تقديرهم في العمل، وتظهر أمامهم فرص للحصول على مكافآت وترقية.

برج الجوزاء ماليا

يشهد عام 2026 للجوزاء فرصا وتحديات في الوقت نفسه، وتتأخر بعض المكاسب ويشعرون بضغط العمل، لكن كوكب "المشتري" يساعدهم على الحصول على مصادر دخل جديدة لاحقا.

الأرباح ستكون على المدى الطويل، وتزيد المكاسب المادية، لذا من الضروري الالتزام بالانضباط عند الاستثمار للحفاظ على الاستقرار المالي.

برج الجوزاء عاطفيا

سيكون عام 2026 جيدا لمواليد الجوزاء من الناحية العاطفية، تصبح العلاقات أكثر استقرارا، ويجد غير المرتبطين فرصة للارتباط في النصف الأول من العام، مع زيادة الشعور بالحب والرومانسية مع الشريك، بالإضافة إلى قضاء رحلات رومانسية وتجارب جديدة.