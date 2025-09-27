إعلان

أفضل طرق ترتيب خزانة الملابس في بداية الموسم الجديد

كتب : مصراوي

08:00 ص 27/09/2025

أسرار لترتيب خزانة الملابس

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع بداية كل موسم جديد، تصبح خزانة الملابس بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنظيم يسهّل عملية اختيار الإطلالات اليومية، ويوفّر مساحة أكبر، ويمنح شعورًا بالانتعاش والتجديد.

وبحسب مواقع متخصصة مثل GoodHousekeeping وBetter Homes Gardens، فإن اتباع بعض الخطوات البسيطة عند تغيير المواسم يساعد على التخلص من الفوضى والحفاظ على خزانة عملية وأنيقة في الوقت نفسه.

خطوات ترتيب الخزانة لبداية الموسم

فرغي خزانتك واعملي تصفية

أول خطوة يجب أن تعمليها هي إخراج كلّ الملابس من الخزانة، ثم تقسيمها إلى فئات مثل: أحتفظ بها أُعيدها أو أتبرع بها أشياء تحتاج تصليح.

افصلي الملابس حسب الموسم

خزِّي الملابس الخاصة بالموسم الذي انتهى منه، وضعي الملابس الأنسب للموسم الجديد في أماكن سهلة الوصول.

تخزين الملابس الثقيلة أو الصيفية في صناديق أو أكياس مخصصة يُوفّر مساحة ويخفّف الفوضى.

نظمي حسب النوع ثم اللون

رتّبي الملابس أولًا بحسب النوع (فساتين، قمصان، بناطيل، جاكيتات...) ثم رتبي كل فئة حسب اللون من الفاتح إلى الغامق.

استخدمي علاقات متسقة ومناسبة

استبدلي العلاقات المختلفة بتلك المتناسقة لجعل المظهر نظيفًا ومنظمًا، ولا لتضييع مساحات بسبب العلّاقات الكبيرة أو غير المتجانسة.

استغلي المساحات الرأسية والإضافية

استعملي أغطية الحائط أو الرفوف العمودية أو وحدات تخزين فوق العلّاقات لرفع العناصر التي لا تُستخدم بكثرة.

