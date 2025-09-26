أمام زوجته وابنته.. نمر يفترس مدربه خلال عرض جماهيري

كتب – سيد متولي

شهدت محمية "جراولر باينز" للنمور في هيوجو بولاية أوكلاهوما الأمريكية، واقعة صادمة تمثلت في قتل نمر مدربه خلال عرض أمام الجمهور.

وتواصل السلطات التحقيق في حادث هجوم نمر مدربه وقتله خلال عرض أمام الجمهور في محمية للحيوانات جنوب شرق أوكلاهوما، بحسب abcnews.

وبحسب قائد شرطة مقاطعة تشوكتاو، تيري بارك، وقع الهجوم في محمية "جرولر باينز" وأسفر عن مقتل ريان إيزلي (37 عاما)، مالك المحمية، عندما تحول النمر فجأة ضد إيسلي، وهاجمه على مستوى الرقبة والكتف.

وأوضح بارك، أن الحادث وقع قرب نهاية العرض، مضيفا: "لا أحد يعلم، إلا الله، سبب هجوم النمر على المدرب".

وكان من بين الحضور زوجة المدرب وطفلته الصغيرة، اللتان شاهدتا الواقعة بأكملها، وعند توقف النمر عن الهجوم، تدخلت الزوجة بسرعة لنقل الحيوان إلى قفص آخر.

ووصلت فرق الطوارئ وشرطة هيوجو إلى المحمية بعد الإبلاغ عن الحادث، إلا أن إيزلي كان قد فارق الحياة قبل وصولهم، وتم نقل الجثة إلى مكتب الطب الشرعي في تولسا لإجراء تشريح، كما حضرت وكالة ترخيص المحمية، وهي وزارة الزراعة الأمريكية، للتحقيق في ملابسات الواقعة.

ويواصل المحققون مراجعة ظروف الحادث، بينما أكدوا أن النمر لن يقتل، على أن يتم تقييم تصاريح المحمية وممارساتها من قبل السلطات الفيدرالية.

ونشرت محمية "جراولر باينز" بيانا على صفحتها، في فيسبوك قالت فيه، إن الحيوانات لم تكن مجرد كائنات بالنسبة لإيسلي، بل كانت كائنات تربطه بها علاقة احترام ورعاية يومية وحب.

