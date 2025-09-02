أيقونة الموضة.. قصة أغلى شارع للتسوق في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

في قلب مدينة ميلانو، يسطع اسم شارع "فيا مونتينابوليوني" كأيقونة في عالم الموضة والرفاهية، يتجاوز كونه مجرد شارع للتسوق ليصبح أسطورة حقيقية.

فقد نجح مؤخرًا في انتزاع الصدارة من "الجادة الخامسة" في نيويورك، متربعًا على عرش أغلى شوارع التسوق في العالم، فما سر هذا الشارع القصير نسبيًا الذي يحمل في كل متر منه قيمة هائلة وتاريخًا يمتد لقرون؟

تاريخ عريق وموقع استراتيجي

وبحسب موقعي CNN وOdditycentral، يقع شارع "فيا مونتينابوليوني" في قلب ميلانو، ويُعد ركيزة أساسية فيما يُعرف بـ"رباعي الموضة" (Quadrilatero della Moda)، وهو الحي الذي يضم نخبة من أرقى المتاجر ودور الأزياء العالمية، ورغم قصر امتداده نسبيًا، إلا أن كل متر فيه يحمل قيمة استثنائية تجعل منه عنوانًا للفخامة.

تاريخ الشارع يعود إلى العصر الروماني، إذ كان يتبع مسارًا قديمًا لسور المدينة، وفي القرن الثامن عشر، أصبح مركزًا ماليًا واقتصاديًا مهمًا، لكن تحوله الحقيقي إلى مركز للأزياء بدأ في منتصف القرن العشرين، حيث اتخذته كبرى بيوت الأزياء الإيطالية مقرًا لها، مما منحه هويته الحالية.

السر وراء ارتفاع الأسعار

ارتفاع أسعار الإيجارات في هذا الشارع ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة لعوامل متعددة ومتشابكة منها:

الطلب الشديد وندرة العرض

يعد "فيا مونتينابوليوني" الوجهة الأولى للعلامات التجارية الفاخرة التي تسعى لافتتاح متاجر في ميلانو. ومع محدودية المساحة، يزداد التنافس على المواقع المتاحة، ما يرفع الأسعار بشكل جنوني.

وجهة سياحية للأثرياء

يجذب الشارع أعدادًا هائلة من السياح الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وخاصة من الشرق الأوسط وآسيا. هؤلاء المتسوقون ينفقون مبالغ طائلة، مما يضمن تدفقًا ماليًا كبيرًا للمتاجر.

موقع للموضة والابتكار

ميلانو هي عاصمة الموضة العالمية، وتستضيف أحداثًا عالمية مثل أسبوع الموضة، هذا يجعل "فيا مونتينابوليوني" محورًا للابتكار والإبداع، ما يرفع من قيمته الرمزية والتجارية.

الحرفية الإيطالية

سمعة الشارع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجودة العالية والتصميم الإيطالي الفاخر،هذا يجذب العلامات التجارية التي تبحث عن مكان يعكس مكانتها المرموقة.