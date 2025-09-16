السمكة الوردية ذات “اللحية”.. اكتشاف يثير الدهشة (صور)

كتبت – أميرة حلمي:

في أعماق المحيط، اكتشف العلماء سمكة وردية من فصيلة snailfish بجلد مليء بالنتوءات وزوائد تحت الفك تشبه “اللحية”، مما يمنحها مظهرًا غريبًا وغير مألوف.

الاكتشاف تم تسجيله في وادي مونتيري البحري قبالة سواحل كاليفورنيا، على عمق تجاوز ثلاثة آلاف متر، باستخدام مركبة روبوتية متخصصة. الباحثون وصفوا الكائن بأنه من أندر ما شوهد في هذه الأعماق، خاصة وأن طوله لا يتجاوز تسعة سنتيمترات، لكنه يمتلك عيونًا كبيرة وزعانف صدرية عريضة تساعده على التوازن وسط تيارات قوية.

موقع LiveScience العلمي أشار في تقرير إلى أن السمكة التي أُطلق عليها اسم Careproctus colliculi، تم التعرف عليها رسميًا بعد مقارنة دقيقة مع أقاربها من نفس الفصيلة، وأكدت الفحوص الجينية والمورفولوجية أنها نوع جديد كليًا لم يُرصد من قبل. ويصف التقرير أن “اللحية الصغيرة” أسفل الفك ليست شعرًا حقيقيًا، وإنما نتوء جلدي يجعل مظهرها أكثر غرابة وتميّزًا.

المثير أن هذا الكائن تم رصده أول مرة عام 2019، لكن الإعلان عنه تأخر حتى التأكد من تفاصيله.